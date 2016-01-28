ملت ایران بابت مرزهایی که استان بوشهر بایدمرزبانی کند مطمئن باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: دهه مبارک فجر زمان بسیار مهمی برای حرکت در مسیر اهداف انقلاب اسلامی است و ارزش‌ها و اهداف این نظام و انقلاب را بار دیگر به خود یادآور شویم.

وی با اشاره به موفقیت ایران در برجام، اضافه کرد: امروز هم در صحنه‌های مختلف اقتدار ایران را به رخ جهانیان می‌کشانیم و این مهم با پشتیبانی و حمایت و همراهی مردم و خانواده‌های شهدا رقم خورده است.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه منویات مقام معظم رهبری گره‌گشای مذاکرات ایران در عرصه مذاکرات بوده است، خاطرنشان کرد: باید از این فرصت برای توسعه اشتغال و ارائه خدمات به مردم استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه مردم انقلاب کردند و در استمرار آن نیز نقش محوری دارند، بیان کرد: باید زمینه حضور مردم در انتخابات فراهم شود تا ساز و کارها را آماده کنیم تا در روز هفتم اسفندماه شاهد خلق یک حماسه دیگر از حضور مردم باشیم.

سالاری با بیان اینکه مردم همواره مشارکت بالایی در انتخابات دارند و راغب به تعیین سرنوشت خود هستند، افزود: شورای نگهبان نیز به‌گونه‌ای تصمیم گیری کند که نتیجه آن حضور حداکثری مردم در انتخابات باشد.

وی همچنین به اقدام شجاعانه نیروی دریایی سپاه در دستگیری تفنگداران آمریکایی اشاره کرد و ادامه داد: این اقدام بیانگر شجاعت مرزداران ایران اسلامی و آزادسازی آنها نیز بیانگر عطوفت و مهربانی مردم ایران اسلامی بود.

استاندار بوشهر به آمادگی همیشگی استان بوشهر برای دفاع از این آب و خاک اشاره کرد و گفت: مردم ایران اسلامی از بابت مرزهایی که استان بوشهر باید مرزبانی کند، مطمئن باشند.

وی بیان کرد: همه مسئولان استان برای ارائه خدمات مناسب به شهدا و خانواده‌های شهدا آماده هستند و رفتن به منزل شهدا و دیدار با خانواده شهدا به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار است.