یک سوم مراکز بهداشتی شهری مازندران استیجاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی ظهر پنجشنبه در همایش یک‌روزه مشارکت اجتماعی و مردمی در حوزه سلامت افزود: در حوزه سلامت همه زیرساخت‌های موردنیاز ایجاد شد و به مشارکت مردم در این حوزه نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه در سال قبل ۱۵۰ خانه بهداشت با کمک خیران ساخته‌شده است گفت: امسال نیز ۴۰ مرکز بهداشتی و درمانی روستایی در دست‌ساخت داریم.

جان بابایی بابیان اینکه طبق برنامه، یک‌سوم مراکز بهداشت درمانی شهری و پایگاه‌ها در استان استیجاری هستند و نیازمند بازسازی هستند خواستار مشارکت مردم و خیران در این زمینه شد و افزود: انشاء الله در سال آینده بتوانیم مراکز بهداشتی شهری را ملکی کنیم که این امر بدون مشارکت مردم ممکن نیست.

وی با تأکید بر اینکه باید نظام شبکه بهداشتی را در روستاها تکمیل کنیم تصریح کرد: مراکز بهداشتی تنها برای کارهای اورژانس و واکسن نیست بلکه برای خدمات مختلف مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیان داشت: اضافه‌وزن، چاقی کم‌تحرکی، دیابت و فشارخون شایع‌ترین علت بیماری‌ها در استان به شمار می‌روند که دلیل عمده مرگ‌ومیر نیز به شمار می‌روند و اگر بتوانیم این بیماری‌ها را کنترل کنیم، بیش از ۵۰ درصد مرگ‌ومیر کاهش می‌یابند.

قاسم جان بابایی، افزایش آگاهی‌های مردم را در مسائل بهداشتی مهم برشمرد و گفت: اصل بهداشت این است که با بتوانیم آگاهی‌های مردم را افزایش دهیم و خوشبختانه، مردم مازندران بسیار باسواد هستند که این امر در اجرای برنامه‌های بهداشتی بسیار مؤثر است.

وی با اظهار اینکه، در حال حاضر چهار هزار نفر به‌عنوان سفیران سلامت در استان فعالیت دارند گفت: ۹۰ درصد سفیران سلامت و بهداشتی استان را بانوان تشکیل می‌دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران یادآور شد: متأسفانه چاقی و اضافه‌وزن در سن پایین در استان نگران‌کننده است و باید این بیماری با مشارکت مردم کاهش یابد.

وی خواستار تشکیل شورای بهداشتی در روستاها شد و تصریح کرد: شوراهای اسلامی باید در حوزه سلامت تلاش بیشتری داشته باشند تا بتوانیم مشارکت مردم در حوزه بهداشتی ارتقا دهیم.

جان بابایی ادامه داد: اگر بتوانیم سطح سلامت را افزایش دهیم و نقش شوراها را در این حوزه پررنگ‌تر کنیم بسیاری از مسائل حوزه بهداشتی قابل‌رفع است.