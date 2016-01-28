بازشناسی اعتقادات مشترک در رسیدن به وفاق ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب رضا ارزانی پیش از ظهر پنجشنبه در هفتمین همایش ادیان توحیدی كه در هتل آسمان اصفهان برگزار شد با اشاره به اینكه این همایش بزرگترین و مهم‌ترین مجمع پیروان و باورمندان ادیان ایران است، اظهار داشت: هر ساله این همایش در بدو بهمن ماه و همزمان با آغاز دهه مبارك فجر برگزار می‌شود و در اینجا لازم است به روح پرفتوح رهبر كبیر انقلاب (ره) نیز درود بفرستیم.

وی در ادامه با اشاره به اجرای برجام و دستاورد عظیم ملی و انقلابی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی ابراز داشت: پیروزی برجام دستاوردی است که با یاری پروردگار، رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری، تدابیر ویژه ریاست جمهوری و تلاش خالصانه فرزندان انقلابی حوزه دیپلماسی کشور حاصل شد و چشم‌انداز امید بخشی در تعاملات بین الادیانی نوید داده است.

مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در دهه نخست قرن بیستم، مدرسه صدر و حوزه علمیه اصفهان اقدام به تاسیس صفاخانه اصفهان که مکانی برای گفت‌وگو با مسیحیان است اظهار داشت: این صفاخانه در محله مسیحی نشین اصفهان قرار داشت و نمایندگان مسیحیان و مسلمانان به گفت‌وگو می‌پرداختند و عین سخنان آنها در ماهنامه الاسلام منتشر می‌شد.

وی با بیان اینکه دبیرخانه ادیان توحیدی با مشارکت و حضور فعال و امید آفرین جامعه مسلمانان، زرتشتیان، کلیمیان، صابئین، آشوریان و ارامنه فعالیت می‌کند، گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی، بازدیدها و جلسات چندجانبه میان ادیانی، تولید و نشر مقالات و پژوهش‌های علمی و حضور فعال در عرصه‌ فعالیت‌های مرتبط علمی را از فعالیت‌های این دبیرخانه است.

حجت‌الاسلام ارزانی به گسترش افراطی‌گری‌های دینی و مذهبی در جهان اشاره کرد و افزود: شناسایی و معرفی ادیان توحیدی و بازشناسی مبانی و اعتقادات مشترک در رسیدن به وفاق، صلح و کاهش فاصله‌های معرفتی ضروری است.

وی استفاده ابزارها برای رسیدن به اهداف بین ادیانی را لازم دانست و گفت: در محل صفاخانه اصفهان افزون بر انجام فعالیت‌های اجرایی دبیرخانه می‌توان فضای ویژه نمایشگاهی برای نمایش فرهنگ‌های ادیان مختلف، ارائه محصولات فرهنگی ادیان، اتاق‌های اختصاصی ادیان برای معرفی ادیان به گردشگران و علاقه‌مندان و ده‌ها اقدام دیگر را نیز سامان داد.

افراطی‌گرایی درد مشترک ادیان است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان افراطی‌گرایی را درد مشترک ادیان دانست و ابراز داشت: وضعیت امروز منطقه و جنایت‌های گروه‌های تکفیری و برداشت‌های غلط و افراطی از دین، مسئولیت ما را برای تداوم مسیرمان در رشد و توسعه همزیستی اعتلایی و همگرایی و هم‌افراطی بین الادیانی بیشتر می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینكه در سال گذشته ۲۰۶ مقاله از ایران و هشت کشور جهان به دبیرخانه واصل شد و ۱۳ مقاله برتر نیز در مجلات علمی پژوهشی پذیرش و چاپ شد، افزود: همچنین تعداد ۹۹ مقاله برگزیده در قالب ۵ مجلد و نزدیک به ۲ هزار صفحه آماده سازی و چاپ شد که امروز رونمایی می شود.