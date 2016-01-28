دهلی نو از اتهام زنی علیه اسلام آباد پرهیز کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، «قاضی خلیل الله» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: دهلی نو از اتهام زنی درباره تروریسم بر علیه اسلام آباد دست بکشد، اینگونه اتهامات بر تلاشهای انجام شده برای مبارزه با تروریسم در منطقه تاثیر می گذارد.

وی در ادامه افزود: پاکستان تروریسم را به شدت محکوم می کند. تروریسم فقط مسئله هند نیست بلکه پاکستان خود قربانی تروریسم است.

وی در ادامه درباره دیدار دبیر کل امور خارجه هند و پاکستان تصریح کرد: این دو مقام دیپلماتیک هند و پاکستان در ماه فوریه با هم دیدار می کنند. هر دو طرف با هم در تماس هستند و برنامه مذاکرات جامع نیز بزودی تدوین می شود.

وی درباره تنش ایران و عربستان سعودی افزود: جامعه جهانی نقش میانجی گرایانه اسلام آباد را ستوده است. «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در راستای همین موضوع به قطر سفر خواهد کرد.

لازم به ذکر است در حمله تروریستی ماه اخیر به پایگاه هوایی «پتان کوت» در ایالت پنجاب هند ۷ تن از نیروهای امنیتی هند کشته شدند. هند مدعی است تروریستها با افرادی در شهر «بهاولپور» پاکستان تماس تلفنی داشته اند. مقامات امنیتی هند این مکالمات ضبط شده را برای انجام تحققیقات بیشتر در اختیار اسلام آباد قرار داده اند. پاکستان نیز در این راستا «مولانا مسعود اظهر» سرکرده «جیش محمد» و ۱۲ تن دیگر از اعضای این گروه تروریستی را دستگیر کرده است و تفتیش و بازرسی از این افراد در حال انجام است.