۱۲ هزار برنامه به مناسبت دهه فجر در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه های اجرایی ستاد دهه فجر استان گفت: ستاد دهه فجر خراسان رضوی شامل کمیته های قرآن، حوزه و روحانیت، ایثارگران، مساجد، انجمن ها و کانون های اسلامی، فرهنگیان و دانش آموزان، بسیج، ارتباطات و اطلاع رسانی، دانشجویی، فرهنگی هنری، ورزش و جوانان، همیاری و تشکل های مردمی، زنان، کودک و نوجوان، کارگری، روستایی و عشایری، افتتاحیه ها و پروژه ها، فضاسازی و تزئیات شهری و مراسم و اصناف است.

حجت الاسلام محمد سلطانی افزود: کمیته های ستاد دهه فجر استان حدود ۱۲ هزار برنامه از جمله مسابقات قرآنی، عطرافشانی مزار شهدا، اردوهای فرهنگی، دیدار با ائمه جمعه، مسابقات فرهنگی، دیدار با خانواده شهدا را برای ایام دهه فجر تدارک دیده اند.

وی گفت: روز ۱۲ بهمن ماه مراسمی با حضور مدیران استانی به همراه برنامه های متنوع رژه موتوری نیروهای مسلح، اجرای سرود «خمینی ای امام» توسط ۱۳۷۵ نفر از دانش آموزان و گلباران نمادین جایگاه حضرت امام برگزار می شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به عطرافشانی گلزار شهدای انقلاب اسلامی در تمامی شهرستان های استان بیان کرد: این مراسم در مشهد با سخنرانی حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور همراه است.

وی با بیان اینکه همچون سال های گذشته مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در مشهد از میدان ۱۵ خرداد به سمت حرم مطهر رضوی صورت خواهد پذیرفت، تاکید کرد: در پایان این مراسم دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی می کنند.

حجت الاسلام سلطانی از سخنرانی آیت الله علم الهدی، حجج اسلام فرزانه، شریعتی تبار و طباطبایی در ایام الله دهه فجر هر شب پس از نماز مغرب و عشاء در رواق بزرگ امام خمینی حرم مطهر رضوی خبر داد.

وی با اشاره به نورافشانی در شب ۲۲ بهمن در سطح شهرستان های استان توسط سپاه امام رضا(ع) گفت: در مشهد نیز این نورافشانی توسط لشکر ۷۷ ثامن الائمه(ع) در جبل النور کوهسنگی و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در ۲۱۸ نقطه مشهد صورت خواهد پذیرفت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری نمایشگاه هویت اجتماعی محلات مشهد به مدت یک هفته در محل نمایشگاه بین المللی مشهد خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگی های به عمل آمده ۳۰ نفر از مهمانان خارجی به میزبانی شهرداری مشهد در ۳۰ مسجد منتخب در ایام الله دهه فجر سخنرانی می کنند.

وی اکران تصاویر و صحنه های ابتدای انقلاب در ۲۰۰ بیلبورد شهری و ۴۰۰ سازه لولایی شهری در مشهد، توزیع اقلام فرهنگی شامل پوستر، پرچم، ۷۰۰ هزار کلیپ، سه هزار جلد کتاب قصه انقلاب را از دیگر برنامه های اجرایی ستاد دهه فجر استان اعلام کرد.

حجت الاسلام سلطانی از تشکیل دو هزار و ۲۶۱ ستاد دهه فجر در شهرستان ها، بخش ها و روستاهای استان خبر داد و خاطرنشان کرد: برگزاری دوره پایانی مسابقات کشوری قرآن در بخش های حفظ، قرائت و تفسیر قرآن ویژه روستائیان و عشایر در این ایام در مشهد برگزار می شود.