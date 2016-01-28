اجرا نشدن مصوبات استانی پذیرفتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار ظهر پنجشنبه در شورای آموزشوپرورش استان اظهار کرد: برگزاری همایش ملی آموزش ابتدایی به میزبانی خراسان جنوبی نشاندهنده ظرفیت و قابلیت بالای استان در جهت برگزاری همایش های ملی بود.
وی با بیان اینکه بیش از هزار و ۷۰۰ فرهیخته، فکر و اندیشه خود را در قالب مقاله به این همایش ارائه کردند، افزود: امیدواریم این مقالات تنها در قفسه کتابخانه جای نگیرد و آموزشوپرورش کشور و استان بتوانند از این اندیشهها استفاده کافی را ببرند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه باید بزرگان استان را ارج نهیم، بیان داشت: استان خراسان جنوبی دارای بزرگان علمی و ادبی زیادی همچون غلامحسین شکوهی است.
وی ادامه داد: وجود پروفسور بلالی مود بهعنوان شخصیت فرهیختهای در دانش پزشکی ارزش است که دانشگاه علوم پزشکی باید این مهم را مد نظر قرار دهد.
خدمتگزار با اشاره به قول مسئولان در زمینه ساخت مدرسه دکتر شکوهی بیان داشت: این مدرسه باید به سال تحصیلی آینده برسد.
وی افزود: نباید در شوراها تصمیمات نامعلوم و مبهم گرفته شود و همچنین تمامی تصمیمات گرفتهشده حتماً عملیاتی شود.
وی با تاکید بر اینکه بههیچوجه نخواهم گذاشت مصوبهای که در استان صورت میگیرد جز توسط مقام عالی و وزیر در تهران رد شود، افزود: مصوباتی که در استان توسط استاندار و مسئولان استانی گرفته میشود میتواند مؤثرتر باشد چراکه شرایط استان را بهتر درک میکنیم.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزشوپرورش استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه تعداد بیسوادیها در استان خراسان جنوبی بسیار کم است رتبههای قابل قبولی را در سطح کشور کسب کرده است.
جعفری با بیان اینکه تا کنون ۸۳ درصد حجم ابلغی های انجامشده عملیاتی شده است، افزود: بیش از ۵۰ درصد موفق به جذب اولیای بیسواد استان شدهایم.
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