درگیری در شورایعالی استانها/ چمران: حسابرسی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان بیست و چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در حالی که مهدی چمران رئیس شورای عالی از هیئت رئیسه پیشین تقدیر می کرد چند تن از اعضای هیئت رئیسه سابق با اعضای جدید درگیری لفظی پیدا کردند.

مهدی چمران در جمع خبرنگاران با اشاره به اختلافات مالی گفت: به زودی و پس از حسابرسی های دقیق می توانیم در خصوص هزینه کرد یک سال گذشته شورای عالی استانها اظهارنظر کنیم.

وی افزود: قبل از آغاز دوره جدید شورای عالی استانها بیش از ۱۱ میلیارد در حساب شورا موجود بود که اکنون این مبلغ به ۴ میلیارد ریال رسیده است که از این عدد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز باید بابت بدهی ها پرداخت شود.

بصیری پور رئیس سابق شورای عالی استانها نیز با تاکید بر اینکه حساب مالی شورای عالی استانها در یک سال گذشته شفاف و روشن است، گفت: تخلفی در یک سال گذشته صورت نگرفته است.