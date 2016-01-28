جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان نیروی مولد است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان زنجان، محمد پوستین دوز در زنجان با تاکید بر اهمیت بیمه های روستایی اظهار داشت: ارتباط چهره به چهره با روستاییان و عشایر، انجام کارهای فرهنگی و روشنگری در زمینه بیمه از روش‌های نهادینه کردن بیمه در بین جامعه روستایی استان است.

وی گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نهادی حمایتی از کشاورزان است که می تواند در مواقع ضرر و زیان آسیب های وارده به کشاورزان و عشایر را جبران کند.

پوستین دوز گفت: جامعه هدف صندوق، نیروهای مولد جامعه هستند که خوشبختانه دولت نیز توجه ویژه ای به آنها داشته و ایجاد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر جهت اجرای اصل۲۹ قانون اساسی است.

معاون بیمه ای و هماهنگی امور استان های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایرکشور تصریح کرد: از جمله اقداماتی که معاونت بیمه ای توجه ویژه ای به آن نشان داده، تعامل و ارتباط تنگاتنگ و تعامل حداکثری با سایر معاونت ها و مدیران ستادی صندوق است.

پوستین دوز با بیان اینکه اساس تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر حمایت از اقشار ضعیف جامعه و تحت پوشش قرار دادن این افراد است، گفت: جامعه هدف این صندوق نیروهای مولد جامعه هستند.

وی از برنامه ریزی جهت راه اندازی سیستم جدیدمکانیزه در صندوق خبر داد و افزود: با توجه به دستور مدیرعامل و با همکاری مشترک معاونت اقتصادی برنامه ریزی صندوق و معاونت بیمه ای و هماهنگی امور استانها، در حال راه اندازی سیستم جدید و مکانیزه اتوماسیون هستیم که قابلیت های بالایی دارد .از اینرو با توجه به ظرفیتهای مکانیزه که ایجاد خواهد شد،به یاری خدا خدمات نوین و شایسته تری را به بیمه شدگان ارائه تا بهره وری و کارآیی نیروی انسانی در صندوق افزایش و در وقت و هزینه مخاطبین و کارکنان صندوق صرفه جویی خواهد شد.