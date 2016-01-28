خدمت به خانواده شهدا علاوه بر وظیفه یک فرصت مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: برنامههای خوبی به منظور تکریم خانوادههای شهدا در استان بوشهر برگزار میشود که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با اشاره به اهمیت بالای خدمت به خانوادههای شهدا و ایثارگران، اضافه کرد: خدمت به خانواده شهدا علاوه بر اینکه یک وظیفه است، یک فرصت نیز محسوب میشود که باید به خوبی از این فرصتها استفاده کنیم.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه خدمت به خانوادههای هشدا در راستای تقوا است، خاطرنشان کرد: یکی از شعائر الهی خدمت به خدمتگذاران است و بالاترین خدمت هم شهادت است و پرچمدار این مسیر نیز امام حسین(ع) است.
وی در ادامه با اشاره به دستگیری تفنگداران آمریکایی در آبهای خلیج فارس، ادامه داد: پاسداران منطقه دوم دریایی ایران نشان دادند که در راه دفاع و حفاظت از کشور از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: ایران اسلامی هیچگاه و در هیچ عرصهای قامت خم نمیکند و ملت ایران در راه دفاع از این نظام و انقلاب استوار ایستادهاند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر تصریح کرد: این اقتدار و ایستادگی ملت ایران از خون شهدا و سید و سالار شهیدان سررشته گرفته است.
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