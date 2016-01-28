به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر پنجشنبه در بازدید سرزده از محله دردشت اصفهان اظهار داشت: محله دردشت واقع در خیابان ابن سینا محلات قدیمی و از بافت فرسوده شهر اصفهان است که سابقه تاریخی بالایی دارد.

وی با بیان اینکه بازدید‌های سرزده از محلات شهر اصفهان با حمایت معتمدین محلات می‌تواند اطلاعات زنده و شفافی را به مدیریت شهری برای برنامه‌ریزی‌های شهری ارائه بدهد، افزود: ما در آستانه تنظیم و تصویب برنامه اصفهان ۱۴۰۰ و بودجه سال ۱۳۹۵ هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: به طور قطع بازدید از محلات قدیمی و باستانی شهر اصفهان و قرار گرفتن در دل این محلات و برقراری ارتباطات مردمی با ساکنان محلات می‌تواند در حل مشکلات مردم ما را یاری برساند.

وی اعلام کرد: شورای شهر که خود یک نهاد مردمی است وجمعی از نمایندگان مردم در آن قرار دارند تنها با برقرار ارتباط‌های قوی مردمی می‌توانند مدیریت شهری را به خوبی اجرایی کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه افزایش رضایتمندی شهروندان از رویکرد‌های اصلی شورای شهر است، تصریح کرد: بعضا مردم چندان با قوانین آشنا نیستند و یا آشنایی آنها زمان‌بر می‌شود و یا اینکه شهرداری می‌خواهد مطالبی را به استماع و نظر شهروندان برساند که می‌تواند برای تحقق این موضوع از ظرفیت معتمدین محلات استفاده کند.

وی ادامه داد: امروز نیز بازدید سرزده از محلات قدیمی دردشت، پامنار و امامزاده احمد (ع) در منطقه سه را در برنامه خود قرار دادیم تا جلساتی را با معتمدین این محلات برگزار کنیم و مشکلات محلات را بررسی کنیم و بازدید زنده از محدوده و محلات داشته باشیم تا بتوانیم در برنامه‌ریزی‌های سال ۹۵ و اصفهان ۱۴۰۰ بهتر، زنده‌تر و با رعایت شئونات و حق محلات عدالت بیشتری را در برنامه‌ریزی‌های شهری لحاظ کنیم.

امینی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که نتیجه این موضوع رضایتمندی بیشتر مردم از حاکمیت و شورای اسلامی شهر باشد، تاکید کرد: ۲۰۰ محله در ۱۵ منطقه شهر اصفهان وجود دارد که تعداد محلات در مناطق شهر متفاوت است.

وی با تاکید بر اینکه بازدید از محلات و مشاهده از نزدیک معضلات، مشکلات، فرصت‌ها و تهدید‌های محلات قطعا تصمیمات را برای ما بسیار راحت‌تر می‌کند، افزود: قطعا این بازدید‌ها اعتماد مردم و معتمدین را به مدیریت شهری بیشتر می‌کند و فضا را برای تصمیم‌گیری شورای شهر در زمینه بهبود وضعیت محلات مناسب‌تر می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته رویکرد‌هایی برای توسعه هر منطقه با توجه به نوع بضاعت‌ها و اقتضائات هر منطقه پیش‌بینی شده است، گفت: برخی از این رویکرد‌ها قابلیت بازنگری دارد و برخی از این رویکرد‌ها نیز به جهت ایجاد تعادل بین سرانه‌ها نیاز به بازدید و ترسیم خطوط کلی دارد.

وی با بیان اینکه درصدد توزیع عادلانه خدمات در تمام محلات اصفهان هستیم، اظهار کرد: به این دلیل که در آستانه تصویب برنامه اصفهان ۱۴۰۰ قرار داریم، بازدید از برخی از محلات می‌تواند در این زمینه که پنج سال آینده شهر را با این نوع حرکت‌ها تقویت کنیم و واقع‌بینانه‌تر در برنامه‌ریزی‌ها تصمیم‌گیری کنیم، موثر باشد.

امینی ادامه داد: تمام تلاش ما در شورای شهر توسعه متوازن و عادلانه خدمات در محلات شهر است و پیشرفت محلات براساس اسنادی که تنظیم می‌شود باید با یکدیگر مقایسه شود و سرانه، سطح خدمات، امکان تحقق‌پذیری طرح‌ها، جمعیت‌پذیری و سایر موارد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار بگیرد تا رونق محلات در شهر در مسیر ایجاد توازن بین محلات و مناطق شهر باشد که فاصله‌‌های بین مناطق شهر کاهش یابد و خدمات به صورت عادلانه و منصفانه بین محلات شهر توزیع شود.