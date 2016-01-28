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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۵۸

مدیرعامل خانه سینما به امام جمعه کاشان نامه نوشت

مدیرعامل خانه سینما به امام جمعه کاشان نامه نوشت

رضا میرکریمی مدیر عامل خانه سینما خطاب به امام جمعه کاشان درباره حواشی اخیر نامه نوشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما خطاب به امام جمعه کاشان درباره حواشی اخیر نامه نوشت.

در متن این نامه آمده است:

«به نام خدا

«آب را گل نکنیم»

 امام جمعه محترم شهر کاشان

در ابتدای کلام خودم و جنابعالی را دعوت می کنم به تقوای الهی. صحبت های نگران کننده شما را خواندم و به حسب وظیفه صنفی ام در مورد ابعاد و حواشی حضور بازیگر با سابقه و محترم سینمای ایران در کاشان تحقیق کردم. نتیجه اینکه نه تنها منکری اتفاق نیفتاده است. بلکه از شواهد چنین بر می آید که اقدامی از پیش سامان یافته و غیر خودجوش در پدید آوردن این حادثه نقش  داشته است.

از جنابعالی می خواهم به وظیفه شرعی و جایگاهی خود در حفظ وحدت و جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه عمل کنید و از اشاعه جو بی اعتمادی و نگرانی در جامعه مومنین بپرهیزید.

در انتها می خواهم جنابعالی را که چند صباحی میهمان مردم مومن و فرهنگ دوست کاشان هستید با یکی از مشاهیر به نام آن دیار «سهراب سپهری» آشنا کنم، باشد که خواندن اشعار وی به نگاهمان مهربانی، به زندگی ما آرامش و به ایمانمان عمق ببخشد.»

سید رضا میر کریمی

مدیر عامل خانه سینمای ایران

کد مطلب 3036054

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