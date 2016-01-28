۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

استاندار قزوین:

دستاوردهای اجلاس نماز باید در ترویج فرهنگ نماز استفاده شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: دستاوردهای بیست و چهارمین اجلاس نماز باید برای ترویج فرهنگ نماز مورد استفاده کاربردی در مدارس، ادارات، دانشگاهها و مجامع عمومی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز پنجشنبه در جلسه تجلیل از خدمات آیت الله باریک بین و معارفه رئیس بنیاد بین المللی غدیر بیان کرد: بعنوان نماینده دولت آمادگی خود را برای خدمت و اجرای اهداف متعالی بنیاد بین المللی غدیر اعلام می کنیم.

 وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی مولود غدیر و ولایت است و تحقق انقلاب اسلامی با تکیه بر ولایت صورت گرفت و ادامه حیات طیبه انقلاب اسلامی نیز بر محور ولایت فقیه است.

استاندار یادآورشد: رمز پیروزی انقلاب اسلامی تبعیت مردم از رهبر انقلاب اسلامی بود و بقای این نظام نیز در سایه پیروی از مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین است و همانگونه که ولایت توانسته در سه دهه گذشته ایران اسلامی را از فرازونشیب های مختلف عبور داده و به سلامت به ساحل نجات برساند امروز نیز رهنمودهای حکیمانه حضرت امام و رهبر معظم انقلاب ما را به اهداف عالیه می رساند.

همتی بیان کرد: شناساندن جایگاه ولایت برای آحاد مردم بویژه نسل جوان برای حفظ نظام اسلامی بر همه نخبگان و دست اندرکاران فرهنگی و تبلیغی لازم است.

استاندار در ادامه با اشاره به خدمات بنیاد بین المللی غدیر اظهارداشت: بنیاد بین المللی غدیر که به همت و ابتکار مرحوم آیت الله خزعلی شکل گرفت می تواند رسالت بزرگ خود را در جامعه اسلامی به شکل مطلوب ساماندهی کند.

همتی ضمن آرزوی سلامتی برای آیت الله باریک بین اظهارداشت: به عنوان نماینده دولت و یکی از خادمان نظام جمهوری اسلامی با کمک و همراهی همه دستگاه های اجرایی در استان در خدمت اهداف متعالی این بنیاد خواهیم بود.

اجلاس نماز بخوبی برگزار شد

استاندار قزوین در خصوص اجلاس سراسری نماز هم گفت: به لطف خداوند و رهنمودهای امام جمعه قزوین، همکاری همه دستگاه های اجرایی و رسانه های استان این اجلاس به نحو مطلوبی برگزار شد و نمره قبولی گرفت.

همتی افزود: برگزاری نمایشگاه اجلاس نماز حرکت ارزشمندی بود که در حوزه ترویج نماز آثار خوبی داشت و مورد استقبال عموم افراد جامعه به خصوص نسل جوان قرار گرفت و فعالیت ها و دستاوردهایی که در این حوزه عرضه شد قابل توجه بود.

استاندار قزوین بیان کرد: باید بتوان از دستاوردهای این اجلاس بعنوان اقدامی مستمر برای توسعه، ترویج، عمومی شدن و آشنا کردن مردم بویژه خانواده ها با آثار و برکات نماز استفاده کرد.

در این جلسه حکم ریاست بنیاد بین المللی غدیر در استان توسط حجت الاسلام صدوقی به آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اعطا شد.

