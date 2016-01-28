شهادت ۷ عضو گردان های القسام در پی ریزش تونل در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، هفت عضو گردان های القسام شاخه نظامی جنبش حماس در پی ریزش تونلی در شرق غزه به شهادت رسیدند. از این تونل در عملیات های متعدد علیه رژیم صهیونیستی استفاده شده بود.

گردان های القسام روز سه شنبه اعلام کرده بود که ارتباطش با این هفت نفر که در یک تونل بوده‌اند، قطع شده است. تونل مذکور در زمانی که شهدای مذکور مشغول ترمیم آن بودند، بر اثر بارندگی شدید در نوار غزه فرو ریخت.

نیروهای دفاع شهری توانستند روز پنج شنبه پیکر برخی از این شهدا را از تونل مذکور که چند روز پیش از این فرو ریخته بود، خارج کنند. شاهدان عینی اعلام کردند که گردان های القسام خبر شهادت هفت نفر از مجاهدان خود را از بلندگوهای مساجد غزه اعلام کرد.

منابع فلسطینی اعلام کردند که تعداد شهدای مفقود ۷ نفر است که پیکر برخی از آنها از تونل بیرون کشیده شده و تلاش برای خارج کردن پیکر دیگر شهدا نیز در جریان است.

بنا بر اعلام گردان های القسام این شهدا در جریان عملیات ترمیم یک تونل قدیمی که طی تجاوز اخیر دشمن صهیونیستی به غزه از آن در عملیات های متعددی علیه رژیم صهیونیستی استفاده شده بود به شهادت رسیدند. همچنین ۴ عضو دیگر از این گردان ها نیز از فرو ریختن این تونل نجات یافتند.

«ثابت الریفی»، «غزوان الشوبکی»، «عز الدین قاسم»، «وسیم حسونه»، «محمود بصل»، «نضال عوده» و «جعفر حماده» هفت عضو القسام هستند که در ریزش تونل مذکور به شهادت رسیدند.