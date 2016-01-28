بیمارستان سرطانی مازندران دهه فجر بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی ظهر پنجشنبه در همایش یک‌روزه مشارکت اجتماعی و مردمی در حوزه سلامت در ساری با اشاره به وجود شمار زیاد بیماران سرطانی در استان گفت: بیمارستان ویژه این بیماران در ایام دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه مسئله سلامت و صحت در اسلام مسئله‌ای جدی است افزود: همه باید برای کسب سلامتی بسیج شویم و بهداشت فردی و جمعی را رعایت کنیم زیرا برای کسب سلامتی خود مسئول هستیم و همه ما باید برای صحت خود و جامعه تلاش کنیم تا سلامت را برای جامعه به ارمغان آوریم.

آیت‌الله طبرسی گفت: تنها ساخت خانه بهداشت و مراکز درمانی لازم نیست و باید به‌گونه‌ای برای سلامتی تلاش کنیم که نیازمند مراجعه نداشته باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران به شکل‌گیری مجمع خیران سلامت اشاره کرد و گفت: ۳۰ هزار نفر در مجمع خیران عضویت دارند و تلاش‌های خوبی در امر زیرساخت‌های سلامت انجام داده‌اند و خیران برای سلامت جامعه نیز اقدامات خوبی انجام داده‌اند و تجهیزات مخصوص درمانی را تأمین کرده‌اند تا جامعه را سالم نگه‌دارند.

وی با اشاره به اینکه بهداشت جامعه را پاس نگه‌داریم تصریح کرد: تنها طیب و پزشک برای ما سلامتی به ارمغان نمی‌آورد و خود نیز باید در این زمینه تلاش کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این مراسم گفت: خدمات نوین سلامت با مشارکت جامعه امری مهم در کسب سلامت جامعه است زیرا طبیعت بیماری‌ها متفاوت شده است و باید بتوانیم از بستر مردم برای کنترل بیماری‌ها بهره گیریم.

محسن اعرابی با اظهار اینکه، شواهد بسیار زیادی داریم که مردم مراقب سلامت خود نیستند افزود: اگر بنا باشد سلامت خود را حفظ کنیم باید درزمینهٔ خود مراقبتی تلاش کنیم.

وی پویش ملی مبارزه با سرطان را ازجمله طرح‌ها برشمرد و گفت: این بیماری با مشارکت افراد برای حفظ سلامت قابل‌کنترل است زیرا ۴۰ تا ۵۰ درصد سرطان‌ها قابل‌پیشگیری و کنترل است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: ریشه همه بیماری‌ها در تغذیه به شمار می‌رود و باید بااطلاع رسانی بهینه مشارکت مردم را برای تأمین سلامتی بیشتر کنیم.

اعرابی، تحرک را لازمه پیشگیری از بیماری‌ها بیان کرد و گفت: در حوزه مشارکت مردم در روستاها، شوراهای بهداشتی فعالیت دارند و بیش از هزار و ۱۱۵ خانه بهداشت در روستاهای استان مازندران احداث‌شده است.

وی افزود: نیازهای حوزه سلامت با کمک شبکه بهداشت و درمان و مردم قابل تأمین است و مشارکت اجتماعی و مردم باید در حوزه نرم‌افزاری علاوه بر سخت‌افزاری وجود داشته باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: به دلیل شرایط زندگی، میزان تحرک بدنی در مردم کم شده است و این مسئله، سبب بروز بیماری‌هایی ازجمله دیابت و فشارخون شده است و با رویکرد تحرک می‌توان میزان سلامت را افزایش داد.