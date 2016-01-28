افتتاح همزمان ۲۸۷۵ پایگاه خدمات سلامت در حاشیه شهرها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در توضیح جزئیات افتتاح دو هزار و ۸۷۵ پایگاه خدمات سلامت، اظهارداشت: این پایگاه ها و مراکز جامع خدمات سلامت با حضور وزیر و معاونین وزارت بهداشت و روسای دانشگاه های علوم پزشکی در استان های اصفهان، هرمزگان،خراسان رضوی، قم، خوزستان، زنجان، کرمان، آذربایجان شرقی، کردستان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، همدان، کرمانشاه، قزوین و آذربایجان غربی با هدف پوشش و ارتقای سلامت جمعیت ساکن در حاشیه شهرها افتتاح خواهد شد.

وی افزود: افتتاح پایگاه ها و مراکز جامع خدمات سلامت یکی از بسته های خدمتی برنامه تحول بهداشت است که برای ارایه خدمات سطح یک بهداشتی به حاشیه نشینان و سکونت های غیر رسمی در سه مرحله انجام می شود.

سیاری ادامه داد: در مرحله اول برای حاشیه نشینان شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر است و هدف عمده این برنامه عمدتا کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر است.

به گفته معاون وزیر بهداشت، در حال حاضر بسته های خدمتی برای حاشیه نشینان که ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر هستند و شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت که ۵ میلیون نفر هستند به پوشش بیش از ۹۵ درصدی در کشور رسیده است.