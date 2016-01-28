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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۱۳

با حضور وزیر بهداشت انجام می شود؛

افتتاح همزمان ۲۸۷۵ پایگاه خدمات سلامت در حاشیه شهرها

افتتاح همزمان ۲۸۷۵ پایگاه خدمات سلامت در حاشیه شهرها

معاون بهداشت وزارت بهداشت، از افتتاح همزمان دو هزار و ۸۵۷ پایگاه و مرکز جامع خدمات سلامت در ۱۷ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در توضیح جزئیات افتتاح دو هزار و ۸۷۵ پایگاه خدمات سلامت، اظهارداشت: این پایگاه ها و مراکز جامع خدمات سلامت با حضور وزیر و معاونین وزارت بهداشت و روسای دانشگاه های علوم پزشکی در استان های اصفهان، هرمزگان،خراسان رضوی، قم، خوزستان، زنجان، کرمان، آذربایجان شرقی، کردستان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، همدان، کرمانشاه، قزوین و آذربایجان غربی با هدف پوشش و ارتقای سلامت جمعیت ساکن در حاشیه شهرها افتتاح خواهد شد. 

وی افزود: افتتاح پایگاه ها و مراکز جامع خدمات سلامت یکی از بسته های خدمتی برنامه تحول بهداشت است که برای ارایه خدمات سطح یک بهداشتی به حاشیه نشینان و سکونت های غیر رسمی در سه مرحله انجام می شود.

سیاری ادامه داد: در مرحله اول برای حاشیه نشینان شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر است و هدف عمده این برنامه عمدتا کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر است. 

به گفته معاون وزیر بهداشت، در حال حاضر بسته های خدمتی برای حاشیه نشینان که ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر هستند و شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت که ۵ میلیون نفر هستند به پوشش بیش از ۹۵ درصدی در کشور رسیده است.

کد مطلب 3036088
حبیب احسنی پور

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