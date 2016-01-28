دادگاه لاهه روند رسیدگی به جرایم «لوران گبابگو» را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دیوان بین المللی کیفری لاهه امروز چهارشنبه در اقدامی بی سابقه روند رسیدگی به پرونده جنایات جنگی «لوران گبابگو» رئیس جمهوری اسبق ساحل عاج را آغاز کرد.

به این ترتیب، وی که متهم به اعمال زور و خشونت برای فرنشاندن ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۰ ساحل عاج است، نخستین رهبر سیاسی است که باید در برابر لاهه پاسخگوی اتهامات خود باشد.

این در حالیست که گبابگو ۷۰ ساله با اطمینان از اینکه روند دادگاهش سه یا چهار سال طول خواهد کشید، همچنان خود را از هرگونه اتهامی مبرا می داند.

گبابگو در سال ۲۰۱۰ پس از شکست در انتخابات از واگذاری قدرت به «آلاسان واتارا» امتناع کرد. نزاع این دو رقیب برای کسب قدرت بیش از پنج سال طول کشید که در نتیجه آن ۳۰۰۰ نفر جان خود را از دست دادند.