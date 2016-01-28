کمبود ۱۵۰۰ تخت بیمارستانی در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر این‌که برنامه‌ریزی برای توسعه تخت‌های بیمارستانی استان در دست اقدام است افزود: قبل از انقلاب، استان زنجان فقط دو بیمارستان با ۱۶۵ تخت داشت ولی در حال حاضر ۱۳ بیمارستان با ۱۵۰۰ تخت دارد.

وی بابیان اینکه در حال حاضر در سطح استان دو هزار و ۶۷۴ تخت بیمارستانی وجود دارد، اظهار کرد: استان زنجان با کمبود یک هزار و ۲۰۰ تخت بیمارستانی مواجه است که تخت‌های پاسخگوی نیازها نیست و حوزه بهداشت و درمان استان زنجان با مشکلات متعدد درزمینه تأمین تخت بیمارستانی مواجه است.

بیگلری ادامه داد: بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی ابهر ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: انجمن خیریه بیمارستان ولیعصر (عج) نیز برای تغییر کاربری اراضی اطراف بیمارستان همه تلاش خود را به‌کار گرفته تا بتواند ۵۰۰ تخت به این مجموعه درمانی اضافه کند. بااین‌وجود، ما به جد نیازمند ورود بخش خصوصی برای افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی هستیم.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان گفت: جمعیت پزشکان استان زنجان در کل ۵۰ نفر بود ولی خوشبختانه امروزه ما از دانش ۸۰۰ پزشک در تخصص‌های مختلف بهره‌مند می‌شویم.

بیگلری ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان دانشگاه تیپ یک کشوری به شمار می‌رود و سه هزار و ۷۰۰ دانشجو با ۶۰ رشته و مقطع در آن مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: پیش از انقلاب اسلامی ایران از هر هزار نوزاد در کشور، ۱۰۴ نوزاد می‌مردند ولی این رقم به ۱۱.۶ نوزاد کاهش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان ادامه داد: ۶۸ پروژه عمرانی و تعمیر ۲۹۲ پروژه در حوزه توسعه طرح تحول سلامت در سطح استان به اتمام رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان از فعالیت ۱۵ پایگاه بهداشتی در استان خبر داد و گفت: دهم بهمن امسال نیز هشت مرکز سلامت جدید راه‌اندازی خواهد شد تا پوشش جمعیت شهری استان را تکمیل کند.

بیگلری افزود: در حال حاضر ۴۵ مرکز جامع سلامت در استان فعال است و امسال نیز آزمایشگاه بهداشت محیط راه‌اندازی شد که با این کار، مشکل بیماران برای مراجعه به استان‌های همجوار رفع شد.

وی ادامه داد: با آغاز عملیات اجرایی طرح تحول سلامت تجهیزاتی بالغ‌بر ۲۵۰ میلیارد ریال وارد استان شد که ازجمله آن‌ها می‌توان به راه‌اندازی دستگاه MRI بیمارستان آیت‌الله موسوی اشاره کرد و استان زنجان خدمات MRI دولتی ارائه نمی‌داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: اوایل سال آینده مردم ارائه خدمات دندان پزشکی را در قالب سیستم دولتی دریافت می‌کنند که تقریبا تمام مقدمات آن آماده شده است

بیگلری افزود: امسال برای نخستین بار در بخش دندان پزشکی قدم برداشته شده که در ابتدا تصور می‌شد که این اقدام سبب نارضایتی پزشکان می‌شود اما در قدم نخست این کار در دانشکده دندان پزشکی و بعد در کیلینیک ویژه‌ای که در داخل شهر خواهیم داشت، ارائه خدمات دارد.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان با اشاره به افتتاح ICU بیمارستان ولیعصر با ۲۰ تخت، افزود: در خصوص ICU نوزادان نیز اضافه شدن ۱۵ تخت به بیمارستان آیت‌الله موسوی نگرانی شهروندان را تا حد زیادی رفع کرد.