به گزارش خبرنگار مهر،مراسم معرفی رئیس جدید بنیاد بین المللی غدیر در استان با حضور آیتالله صدیقی دبیر کل بنیاد غدیر، فربدون همتی استاندار قزوین، ظریف منش مدیرعامل بنیاد غدیر، آیتالله عبدالکریم عابدینی، نماینده ولیفقیه در استان در بیت امام جمعه قزوین برگزار شد.
آیتالله عبدالکریم عابدینی در این مراسم اظهار کرد: از همه بزرگان دین که تلاش کردند تا فضا به گونهای رقم بخورد که امروزدغدغه غدیر و امیرالمؤمنین (ع) را داشته باشیم تقدیر می کنیم.
رییس بنیاد غدیر در استان قزوین بیان کرد: هر بیان و جمله امیرالمؤمنین (ع) یک چشمه معرفت است و زمانی که به یکدیگر پیوند میخورند نجات دهنده بشر است و هیچ نسخه دیگری بهجز دین برای نجات بشر وجود ندارد.
امام جمعه قزوین یادآورشد: باید از تشریفات پرهیز کنیم و با جدیت کارهای مهمی را در راستای تقویت غدیر تعریف و اجرا کنیم تا رضایت امیرالمؤمنین (ع) فراهم شود.
حسین ظریف منش، مدیرعامل بنیاد بینالمللی غدیر با تقدیر از خدمات رئیس سابق بنیاد در استان اظهارکرد: امیدواریم با تلاش فراگیر بتوانیم جایگاه واقعی صاحب غدیر و تبیین فلسفه غدیر را در استان محقق کنیم.
وی تصریح کرد: طبق فرموده رهبری، انقلاب اسلامی مصداق بارز غدیر است و غدیر میتواند نجات دهنده دنیا باشد و راه سعادت و تعالی را در مسیر همگان قرار دهد.
مدیرعامل بنیاد غدیر یادآورشد: به گفته رهبری اگر مردم ما غدیر را دریابند راه را گم نخواهند کرد و اگر به خوبی فرهنگ غدیر را درک و آن را در جامعه تبیین کنیم هیچگاه زیر سلطه استکبار نخواهیم رفت.
ظریف منش به خدمات آیتالله خزعلی و بزرگان حوزه برای تأسیس بنیاد غدیر اشاره کرد و افزود: برنامهها به گونهای نیست که تشکل و ساختمانها وسیع و کارکنان زیادی در این بنیاد مشغول به فعالیت شوند زیرا هدف این است که بتوانیم از ظرفیت دستگاهها و مشارکت مردم در این زمینه استفاده کنیم.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه استان قزوین دارای خوشنویسان توانمندی است و در زمینه کتابت خطبه غدیر میتواند نقش مؤثری داشته باشد.
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