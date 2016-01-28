تماشاگران اسلحه پنهان نفت هستند/ امیری از قطر پیشنهاد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری قبل از دیدار نفت تهران مقابل سیاه جامگان با بیان مطلب فوق، افزود: فردا به لحاظ فنی یک بازی با کیفیت را خواهیم دید. دو تیم تلاش می کنند که بتوانند یک بازی خوبی ارائه بدهند. ما هم بدنبال این هستیم تا بتوانیم در این دیدار سه امتیاز را کسب کنیم.

وی گفت: قطعا با توجه به تعطیلاتی که در نیم فصل بوده و دو تیم تمرینات خوبی را ارائه داده اند کیفیت دو تیم تغییر کرده و سیاه جامگان تلاش می کند تا در نیم فصل دوم بازیهای بهتری از خود ارائه دهد.

سرمربی نفت تهران در پاسخ به این سئوال که نفت در نیم فصل اول مشکلات بسیاری داشت آیا این مشکلات به فراموشی سپرده شده است یا خیر؟، تاکید کرد: چند جلسه با اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل باشگاه و بازیکنان داشتیم و تلاش کردیم تا با یک وحدت و همدلی نیم فصل دوم را متفاوت‌تر از نیم فصل اول آغاز کنیم.

وی افزود: با توجه به شرایط و مشکلات مالی که در نفت وجود داشت به این نتیجه رسیدیم که چند بازیکن از جمع ما جداشوند تا بتوانیم به یک بالانس مالی دست پیدا کنیم. بر همین اساس بود که 6 بازیکن از ما جدا شدند و به جای آنها از بازیکنان جوانان و امیدمان برای نیم فصل دوم استفاده خواهیم کرد . به جرات می توانم بگویم سن آنها بین ۱۶ تا ۲۰ سال است و مطمئنم آنها آن قدر انگیزه دارند و تلاش می کنند تا نفت را به جایگاه واقعی اش برسانند.

منصوریان خاطرنشان کرد: من بزرگان تیم را مثل جلال حسینی، ایمان مبعلی و وحید حمدی نژاد جمع کردم و به آنها گفتم با توجه به تغییراتی که در تیم بوجود آمده شما در حال حاضر یکی از اعضای کادر فنی هستید؛ شما باید تجربه خود را در اختیار بازیکنان جوانتر قرار داده و آنها را آماده نیم فصل دوم کنید.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا رفتن ۶ بازیکن از جمع شما و حضور تیم نفت در لیگ قهرمانان آسیا می تواند برای شما مشکل ساز باشد یا خیر؟ گفت: اوضاع نفت به گونه ای بود که باید چنین ریسکی را انجام می دادیم اما شک ندارم بازیکنانی که در اختیار داریم می توانند مفید و موثر باشند. ضمن اینکه یک وحدت و همدلی می تواند رمز موفقیت و پیروزی برای ما باشد.

منصوریان تصریح کرد: ما یک اسلحه پنهان در اختیار داریم که می تواند ۵۰ درصد از مشکلات ما را در پلی‌آف لیگ قهرمانان برطرف کند و آن هم تماشاگران ما هستند که سال گذشته خیلی خوب ما را یاری کردند. من به دستیارانم گفتم که این هواداران می توانند کمک بسیار موثری برای ما باشند و همینطور هم شد. امید دارم امسال هم تمام علاقه مندان به فوتبال فارغ از رنگ ها برای حمایت از ما به ورزشگاه بیایند.

سرمربی نفت تهران در خصوص جدایی وحید امیری از نفت افزود: وحید بازیکن بزرگی است و از لحاظ اخلاقی و فنی یکی از بازیکنانی است که من به او اعتقاد فراوانی دارم. او اینقدر سالم زندگی کرده که توانسته یکی از مهره های تاثیرگذار فوتبال ایران باشد. او البته از ابتدای فصل چندین پیشنهاد داشت. یک تیم قطر ابتدای فصل اصرار زیاد داشت تا وحید را به خدمت بگیرد اما ما با توجه به شرایطی که داشتیم از او خواستم که بماند و او هم ماند. امیری در حال حاضر هم چند پیشنهاد دارد و اگر منافع خودش و باشگاه تامین شود با رفتن او مشکلی نخواهم داشت زیرا او آنقدر عملکرد خوبی از لحاظ اخلاقی و فنی داشت که من نمی توانم به خودم اجازه دهم جلوی پیشرفت او را بگیرم.

منصوریان در خصوص جدایی سانتوس از تیم نفت گفت: مطمنا نبود او برای من مشکل ساز خواهد بود. سانتوس یک بازیکن بسیار خوبی بود و بازیهای خوبی هم برای نفت ارائه داد اما شرایط به گونه ای رقم خورد که او مجبور شد از تیم ما برود. البته ما بازیکنان خوبی داریم که امیدوارم بتوانند جای او را پر کرده و عملکرد خوبی ازخود ارائه دهند.

سرمربی نفت تهران در پاسخ به این سئوال که آیا برای این دیدار محروم و یا مصدومی هم دارید گفت: خوشبختانه محروم نداریم و تنها مصدوم ما عیسی آل کثیر است که نمی تواند در این دیدار ما را یاری کند.

علیرضا منصوریان در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم با بازیکنانی که در اختیار داریم نیم فصل دوم را پرقدرت آغاز کرده و در لیگ قهرمانان نیز نتایج خوبی کسب کنیم.