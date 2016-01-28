۱۷۸۱ برنامه در حوزه زنان طی دهه فجر در هرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا یعقوب نژاد ظهر پنجشنبه در نشست کمیته بانوان ستاد گرامیداشت دهه فجر استان هرمزگان که با حضور مشاوران امور بانوان دستگاه های اجرایی برگزار شد، عنوان کرد: افتتاح ۹ بوستان بانوان در استان هرمزگان، برگزاری همایش بزرگ زنان و اعتدال با حضور دبیر کل اتحادیه زنان کشورها ی مسلمان، افتتاح اولین سالن وزرشی بانوان در شهرستان سیریک، برگزاری جشنواره ورزشی و جشنواره مد و لباس ایرانی اسلامی خلیج فارس و اجرای سرود ملی ۱۳۵۷ نفری توسط دانش آموزان شهرستان بندرخمیر از شاخص ترین برنامه های حوزه بانوان در ایام دهه فجر در هرمزگان است.

وی ادامه داد: تبیین دستاوردها، برکات و ماهیت انقلاب اسلامی، تبیین نقش ولایت فقیه در پیروزی انقلاب و هدایت جامعه و مشارکت عمومی مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب از مهمترین محورهای برنامه‌های دهه فجر است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان افزود: ایجاد فضای شادابی و نشاط در خانواده ها، همیاری و حضور پررنگ زنان در حوزه های مختلف جامعه در زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از دیگر رویکردهای کمیته بانوان ستاد گرامیداشت دهه فجر در استان هرمزگان به شمار می رود.

یعقوب نژاد تصریح کرد: شرکت در مراسم گلباران و عطر افشانی مزار شهدا، فعالیت های تحقیقاتی، دیدار با خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان زن استان و برگزاری همایش بزرگ زن مسلمان، اعتدال، توسعه و تحکیم بنیان خانواده و همچنین برگزاری مسابقات آشپزی و مسابقات علمی و فرهنگی در سطح استان از مهمترین برنامه های حوزه زنان و خانواده است.

وی با بیان اینکه زنان نقش موثر و بسزایی در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی داشتند، اظهار داشت: همزمان با دهه مبارک فجر هزار و ۷۸۱ برنامه در قالب ۱۵ محور در حوزه زنان و خانواده در استان هرمزگان برگزار می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: برگزاری برنامه های حوزه زنان و خانواده در دهه مبارک فجر در استان، نشان دهنده توسعه مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان در دولت تدبیر و امید است.