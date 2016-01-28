حسینقلی قوانلو در گفتگو با خبرگزاری مهر، اظهار کرد: این نمایشگاه که نخستین نمایشگاه در حوزه صنعت و معدن پس از به نتیجه رسیدن برجام است، عصر سهشنبه ۶ بهمن با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت داخلی و ۲۰ شرکت خارجی در مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش آغاز به کارکرد.
وی ادامه داد: معرفی فرصتها و ظرفیتهای سرمایهگذاری، سرمایه پذیری، ارائه دستاوردهای سازندگان و تولیدکنندگان معدن، سیمان و متالورژی و صنایع وابسته، انتقال دانش و فنّاوری نوین، هدایت سرمایههای داخلی و خارجی به بخشهای معدنی و همچنین ایجاد زمینه رقابت سازنده بین شرکتها ازجمله اهداف این نمایشگاه است.
وی اضافه کرد: بیش از ۱۰۰ شرکت داخلی و خارجی در قالب هلدینگ از کشورهای چین، ترکیه، ایتالیا، کانادا، استرالیا، روسیه، انگلیس، افغانستان، آلمان، دانمارک، اسلوونی و آفریقای جنوبی در این رویداد اقتصادی حضور دارند.
قوانلو خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی فرآوری مواد معدنی، عملیات تمیزکاری سطوح قطعات ریختهگری و صنعت منیزیم از برنامههای جنبی این نمایشگاه است که گلستان نیز در این کارگاهها مشارکت داشت.
به گفته وی، مدیریت در اقتصاد معدن، آسیبشناسی، فرصتهای سرمایهگذاری خارجی و داخلی در بخش معدن و صنایع معدنی با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه از نشستها و کارگاههای تخصصی این نمایشگاه است.
رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان با یادآوری اینکه نمایشگاههای تخصصی صنایع و معادن مخاطبان خاص خود را دارد، تصریح کرد: برگزاری همزمان این نمایشگاه با سفر رئیسجمهور به ایتالیا باعث شد برخی از فعالان حوزه اقتصادی در این نمایشگاه حضور نداشته باشند اما استقبال خوبی از غرفهها شد.
وی همچنین اظهار کرد: تاکنون شهرک متالوژی گلستان که نخستین تجربه استان گلستان در این حوزه است به سرمایهگذاران کشورهای ترکیه، روسیه و آلمان معرفیشده است و امیدواریم زمینهساز سرمایهگذاری در گلستان باشد.
کارخانه فولاد گلستان در مرحله گرفتن مجوز زیستمحیطی
وی یادآور شد: شهرک متالوژی گلستان در دل منطقه آزاد اینچه برون پیشبینیشده بود که با رأی منفی مجلس و به تأخیر افتادن عملیات اجرایی آن، منطقه ویژه اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است و ذر حال حاضر کارخانه فولاد استان در مرحله گرفتن جواز تأسیس و مجوز زیستمحیطی است.
قوانلو بابیان اینکه مطالعات زیستمحیطی کارخانه فولاد توسط مشاور در حال اتمام است، اظهار امیدواری کرد: در آیندهای نزدیک کلنگ کارخانه فولاد گلستان به زمین زده شود.
به گفته رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان کارخانه آلومینیم، مس، سرب و روی استان در شهرک متالوژی در مرحله جذب سرمایهگذار است و امیدواریم نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در معدن، سیمان، متالوژی و صنایع وابسته در کیش زمینه حضور بیشتر سرمایهگذاران در گلستان را فراهم کند.
گفتنی است؛ این رویداد اقتصادی تا عصر جمعه نهم بهمنماه با تأکید بر سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزههای مرتبط و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، سازمان نظاممهندسی ایران، سازمان زمینشناسی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن صادرکنندگان و تولیدکنندگان سنگآهن، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی و دیگر انجمنها و تشکلهای صنفی مرتبط ادامه دارد.
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