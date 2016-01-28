۸۹۷ طرح کارآفرینی در ایام دهه فجر در خراسان رضوی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسعودیان‌راد ظهر پنجشنبه در نشست خبری به منظور تشریح برنامه های کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی در ایام دهه فجر از اجرای ۶۴۴ طرح خوداشتغالی، ۲۳ طرح عام المنفعه در قالب ساخت مسجد در روستاها و ایجاد مشاغل خانگی و طرح انرژی پاک و سبز خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی ادامه داد: اجرای ۸۹۷ طرح کارآفرینی، برگزاری کلاس های مهارت زندگی و همسرداری و احداث مسکن شهری و روستایی از جمله برنامه های کمیته امداد در دهه فجر امسال است.

وی خاطرنشان کرد: پنج هزار و ۶۲۷ مورد برنامه عیادت از بیماران و رسیدگی به کودکان زیر ۶ سال، توزیع ۳۲۰ مورد سبد کالای حمایتی، اعطای هزار و ۲۳۰ وام کارگشایی، تأمین جهیزیه ۸۶۱ نوعروس نیز از جمله اقدامات کمیته مردمی دهه فجر در استان است.

مسعودیان راد از برگزاری جشن ها و مسابقات فرهنگی، قرآنی و ورزشی در جهت تجلیل از انقلاب با مشارکت نوجوانان و جوانان خبر داد و تصریح کرد: بزرگداشت مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آنها و حضور پرشور اقشار محروم جامعه در راهپیمایی باشکوه یوم‌الله ۲۲ بهمن از دیگر برنامه‌های کمیته تشکل‌های مردمی ستاد برگزاری جشن‌های دهه مبارک فجر خراسان رضوی بوده است.

وی با اشاره به ۵۱ هزار و ۵۰۵ برنامه در ایام دهه فجر توسط کمیته مردمی بزرگداشت این دهه افزود: اعتبارات اختصاص یافته به این برنامه ها ۳۴۶ میلیارد ریال است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی با اشاره به اینکه کمیته تشکل های مردمی ستاد بزرگداشت دهه فجر به عهده کمیته امداد امام خمینی(ره) است، اظهار کرد: این کمیته بیشتر فعالیت های خود را بر حضور گسترده مستضعفان تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و خیریه ها قرار داده است.