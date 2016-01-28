به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند ظهر پنجشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در استان ۲۲ مرکز فنی و حرفهای دولتی و دو مرکز علمی و کاربردی مهارت فعال است.
وی عنوان کرد: ۳۹۵ حرفه را به علاقمندان آموزش میدهیم و سالانه ظرفیت آموزش ۱۵ هزار نفر در بخش دولتی داریم.
وی با بیان اینکه در بخش دولتی طی ۱۰ ماه نخست سال جاری دو میلیون و ۵۷۶ هزار نفر ساعت برای ۱۶ هزار نفر دوره برگزار شده است، گفت: افزایش ۲۱ درصدی آموزشها را در سال جاری داشتهایم.
مدیرکل فنی و حرفهای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال جاری ۷۱ رشته جدید را به دورههای جدید اضافه شده است، بیان کرد: ۳۰ هزار نفر ساعت در قالب دورههای کارآفرینی در سال ۹۴ نیز آموزش ارائه شده است.
وی با بیان اینکه ۱۴۶ آموزشگاه در بخش غیردولتی برای ارائه آموزش های فنی و حرفهای در استان فعال است، بیان کرد: ۸۶۱ هزار و ۹۸۶ نفر ساعت در این بخش به پنج هزار و ۶۲۰ نفر ارائهشده است.
خوشایند با اشاره به اینکه از مجموع آموزشگاههای غیردولتی ۱۳۰ آموزشگاه فعال است، بیان کرد: ۱۲۳ حرفه در این آموزشگاهها به هنرجویان آموزش داده میشود.
مدیرکل فنی و حرفهای خراسان جنوبی بابیان اینکه از ۱۳۰ آموزشگاه فعال فنی و حرفهای استان ۱۰۹ آموزشگاه رتبهبندی شده است، گفت: ۳۷ استاندار آموزشی در بخش آموزشگاه های آزاد استان تدوین شد.
صدور گواهینامه مهارت برای ۱۳ هزار هنرجو در استان
وی با اشاره به برگزاری ۲۴ نوبت آزمون فنی و حرفهای در استان تصریح کرد: ۲۰ هزار و ۷۳۹ نفر در این آزمونها شرکت کردند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۶۰۷ نفر قبولشده و برای آن کارت مهارت صادر شده است.
مدیرکل فنی و حرفهای خراسان جنوبی همچنین با اشاره به برگزاری طرح نیازسنجی آموزش روستایی بیان کرد: این طرح تا کنون در ۱۱ شهرستان به اتمام رسیده است.
وی از اجرای سه طرح پژوهشی طی سال جاری در فنی و حرفهای استان خبر داد و افزود: طرح پژوهشی خیرین، سامانه رهگیری اشتغال مهارت آموختگان و تدوین سند جامع نیازسنجی روستایی طرح های اجراشده بوده است.
وی با اشاره به رشد ۸۹ درصدی درآمدهای فنی و حرفهای استان در سال جاری بیان کرد: از ابتدای امسال ۹ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال درآمد داشتهایم.
افتتاح سه طرح عمرانی در دهه فجر
وی از افتتاح سه پروژه فنی و حرفهای استان در دهه فجر خبر داد و گفت: مرکز آموزش دیهوک و عشقآباد در طبس و مرکز آزمون الکترونیکی در بیرجند پروژههای قابلافتتاح در دهه فجر است.
خوشایند عنوان کرد: مرکز آموزش خواهران بشرویه و سربیشه نیز در سال ۹۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.
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