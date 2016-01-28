بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال ۹۵ غیرواقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین علوی ظهر پنج شنبه در نخستین جلسه بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری رشت برای سال ۹۵ در شورای این شهر اظهار کرد: رشد ۴۸ درصدی بودجه سال آینده نسبت به سال ۹۴ غیرواقعی است زیرا باید نسبت به بضاعت شهرداری بودجه را تنظیم کرد.

وی با اشاره به میزان تحقق بودجه ۹ ماهه امسال شهرداری رشت افزود: شورا از اینکه بودجه با رقم بالا برای شهرداری رشت تنظیم شود استقبال می کند اما تنظیم بودجه باید به گونه ای باشد که با توجه به توان شهرداری امکان تحقق داشته باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای رشت یکی از دلایل تحقق نیافتن بودجه سال جاری شهرداری را نقص در اجرای وظایف شهرداری در مناطق دانست و تصریح کرد: با اینکه سال ۹۴ نخستین سالی بود که بودجه رشت در دو بخش نقدی و غیرنقدی تنظیم شد اما هنوز تنها نیمی از بودجه نقدی سال جاری طبق پیش بینی ها محقق شده است.

علوی تاکید کرد: شورا به دنبال تحقق بودجه است اما نقص در اجرا سبب شده است که پیش بینی بودجه سال ۹۴ شهرداری به واقعیت نرسد.

این عضو شورا تصریح کرد: بودجه یپشنهادی ۸۸۸ میلیارد تومانی شهرداری رشت برای سال ۹۵ زمانی امکان تصویب از سوی شورا را دارد که بررسی ها نشان از تحقق قابل قبول بودجه سال ۹۴ داشته باشند.

وی افزود: مطمئنا تصویب یک بودجه عملی و واقعی نسبت به تصویب بودجه غیرواقعی کمک بیشتری به شهرداری خواهد کرد.