۳۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل کنارگذرهای مازندران نیاز است

به گزارش خبرنگار، امید علی پارسا بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای افزود: در جریان مهر سفر دولت تدبیر و امید به مازندران تنها پروژه جدیدی که تصویب شد، کنارگذر شهرها بود که برای آن هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد، اما هزینه آن سه هزار ۵۰۰ میلیارد ریال است و بقیه باید از اعتبارات استانی تأمین شود، درحالی‌که کل بودجه استان در سال آینده تنها سه هزار میلیارد ریال است.

با بیان اینکه همیشه خواسته‌ها بیشتر از امکانات است، اظهار کرد: در همه دولت‌ها و همه شرایط کسری بودجه وجود داشته است.

وی ادامه داد: در سفرهای استانی دولت قبل به مازندران، پروژه‌هایی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان برای برآورده شدن نیازهای استان تصویب شد، اما این رقم با توجه به وضعیت توزیع اعتبارات کشور اصلاً عقلانی نبود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به وجود پروژه‌های ناتمام فراوان در مازندران تصریح کرد: با همین روند تخصیص اعتبارات، تا ۱۲ سال دیگر برای اتمام همین پروژه‌ها وقت لازم است زیرا تا امروز نیز تنها ۳۴ درصد از اعتبارات استان تخصیص‌یافته است.

وی در پایان سهم مازندران از اعتبارات کشور را ۴.۱ درصد و متناسب با جمعیت دانست و گفت: از این میزان ۳.۶۸ درصد سهم شهرستان چالوس است، البته برخی از پروژه‌ها در سطح ملی تعریف‌شده‌اند که بودجه‌ای مستقل دارند.