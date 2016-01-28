مشکلی برای گازرسانی در هیچ منطقه ای نداریم/کاهش مصرف گاز درگلستان

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی جمال لیوانی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: در سال گذشته در استان دو میلیارد و ۵۱۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف شد و این مقدار تا پایان آذرماه امسال به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

جمال لیوانی افزود: باوجود افزایش تعداد مشترکین، کاهش مصرف گاز در گلستان را شاهد هستیم. هم‌اکنون با استفاده ۹۵ درصد مردم استان از گاز طبیعی جزو استان‌های پیشرو در این زمینه هستیم.

وی افزود: ۷۰۰ روستا و ۲۲ شهر استان گلستان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند که شامل ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۸۶ درصد جمعیت روستایی استان می‌شود و در تلاش هستیم تا پایان سال ۹۶ همه روستاهای باقی‌مانده را نیز گازرسانی کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان تصریح کرد: در استان گلستان ۷ هزار و ۶۸ کیلومتر شبکه، ۴۹۱ هزار و ۱۲۱ مشترک و ۵۰۳ هزار و ۳۸۲ خانوار از گاز طبیعی استفاده می‌کنند.

جمال لیوانی گفت: ۴۸۱ واحد صنعتی و ۶۴ جایگاه CNG نیز در استان به گاز دسترسی دارند.

وی به برنامه های دهه فجر اشاره کرد و گفت: در ایام‌الله دهه فجر گازرسانی به ۲۲ روستا افتتاح می‌شود که روستای زیارت گرگان از مهم‌ترین آن‌ها است، مقاوم‌سازی شبکه نیز با ۳.۵ میلیارد ریال انجام می‌شود.

جمال لیوانی اظهار کرد: درمجموع در ایام دهه فجر ۸۰ پروژه بااعتبار ۳۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به مطالبات شرکت گاز استان گلستان تصریح کرد: هم‌اکنون مطالبات ما در استان ۱۰۳ میلیارد تومان است که ۳.۵ میلیارد تومان آن برای ادارات و ۴۶ میلیارد تومان برای نیروگاه‌ها است و تا این لحظه تنها ۱۸۲ میلیارد تومان به خزانه واریزشده است که در این بخش عقب‌ماندگی داریم.

جمال لیوانی گفت: طرح مطالعاتی روستاهای CNG نیز آغازشده و امسال به‌صورت پایلوت یک روستا به این روش گازرسانی شده تا پس از حصول نتیجه به دیگر روستاها نیز تسری یابد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان بابیان اینکه نرخ فروش گاز به نسبت سال ۹۳ حدود ۱۵ درصد افزایش‌یافته است خاطرنشان کرد: برای گازرسانی به هیچ نقطه‌ای از استان مشکل نداریم و برای بیمارستان سوانح سوختگی گرگان نیز درخواست رسیده که در حال پیگیری اجرای آن هستیم.