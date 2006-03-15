مركل و شيراك بار ديگر بر حل صلح آميز موضوع هسته اي ايران تاكيد كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه آلماني دي ولت،" آنجلا مركل" صدراعظم آلمان در ديدار روز گذشته خود با " ژاك شيراك " رئيس جمهوري فرانسه درباره مناسبات دوجانبه گفت: پاريس از جمله شركاي نزديك برلين به شمار مي آيد .

وي افزود: با توجه به توان نفوذي فرانسه و آلمان در اتحاديه اروپا، اين دو كشور مي توانند از ظرفيت بالاي خود براي پيشبرد اهداف اتحاديه استفاده كنند .

رهبران فرانسه و آلمان در بخش ديگري از گفتگوهاي خود با اشاره به موضوع هسته اي ايران بار ديگر ياد آور شدند كه يافتن يك راهكار ديپلماتيك و صلح آميز در حل پرونده هسته اي اين كشور كاملاً ضرورت دارد .

صدراعظم آلمان در اين باره گفت : دولت آلمان همواره بر علاقه مندي خود به گفتگو با ايران تاكيد دارد .

شيراك نيز در اين زمينه تصريح كرد : فرانسه نيز از جمله كشورهاي خواهان ادامه گفتگو با ايران است .

به نوشته اين روزنامه"فرانك - والتر اشتاين ماير " وزير امورخارجه آلمان نيز در ديدار با " فيليپ دوست بلازي " همتاي فرانسوي خود خاطر نشان كرد : ايران با افزايش سطح همكاري خود با جامعه بين المللي بايد در رفع ابهامات باقي مانده در حل پرونده هسته اي خود بكوشد .

اين در حالي است كه آلمان،فرانسه و انگليس نشان داده اند با وجود ادعاهاي ظاهري خود مبني بر حل صلح آميز موضوع هسته اي ايران، با همراهي با فشارها وخواسته هاي ظالمانه و زياده خواهانه آمريكا اجازه ندادند كه موضوع تهران در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي حل و فصل شود و حتي انگليس وفرانسه پيش نويس بيانيه اي بر ضد ايران با حمايت آمريكا به شوراي امنيت ارائه كرده اند تا با استفاده ابزاري از اين شورا، و استفاده از حربه تهديد به تحريم، تهران را به منصرف كردن از حق مسلم و مشروع خود در داشتن فعاليتهاي صلح آميز هسته اي وادار كنند.