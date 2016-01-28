نوزدهمین نشست مرزی ایران و پاکستان در کویته برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»،نوزدهمین کمیسیون مشترک مرزی ایران و پاکستان با موضوع تامین امنیت مرزی دو کشور در شهر کویته ایالت «بلوچستان» پاکستان برگزار شد.

«علی اصغر میرشکاری» معاون فرماندار استان سیستان بلوچستان و رئیس هیئت اعزامی به کویته و «سیف الله چتا» معاون فرماندار ایالت «بلوچستان» و رئیس هیئت پاکستانی در این نشست حضور داشتند.

معاون فرماندار استان سیستان بلوچستان در این نشست گفت: ایران از تلاش‌های پاکستان برای مبارزه با تروریسم قدردانی می‌کند و هر دو کشور نقش مهمی برای برقراری صلح در منطقه ایفا کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: تهران برای حفظ امنیت مرزی و جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان و افراط‌ گرایانی که سبب ناامنی در دو کشور می‌شود تلاش می‌کند.

معاون فرماندار استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تهران می‌خواهد تجارت خود با بلوچستان پاکستان که مرز طولانی با ایران دارد را افزایش دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: بندر «گوادر» ایران و پاکستان را به یکدیگر متصل خواهد کرد و این امر نیز سبب افزایش تجارت دوجانبه خواهد شد.

معاون فرماندار ایالت بلوچستان پاکستان نیز گفت: لغو تحریم‌های خارجی علیه ایران سبب گسترش تجارت تهران-اسلام‌آباد می‌‌شود و برهمین اساس پاکستان تلاش می‌کند تجارت خود با ایران را افزایش دهد.

سیف الله چتا اظهار داشت: پاکستان اقدامات مهمی در رابطه با نابودی قاچاق انسان و مواد مخدر برداشته است اما مسائل اجتماعی و اقتصادی در مناطق مرزی نقش مهمی در افزایش تجارت غیرقانونی ایفا می‌کند.

وی در ادامه افزود: دولت‌های ایران و پاکستان باید مسائل اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی را دنبال کنند.

مقامات ایران و پاکستان در این دیدار برای ریشه کنی فعالیت‌های تروریستی در مناطق مرزی و تبادل اطلاعات امنیتی بین نیروهای مرزی دو کشور به توافق رسیدند. همچنین در این نشست دو طرف متعهد شدند تا از خاک خود علیه یکدیگر استفاده نکنند و پناهگاهی برای تروریستها ایجاد نخواهند کرد.