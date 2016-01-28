سرمایه گذاری های بزرگ در زنجان رشد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به سرمایه‌گذاری بزرگ در استان زنجان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه هیچ‌گونه مشکلی در بحث سرمایه گذاری در استان نداریم.

وی اظهار کرد: خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی همکاری خوبی با سرمایه‌گذاران دارند و مشکلی در این خصوص در استان وجود ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: توجه به سرمایه‌گذاری بزرگ باعث توسعه صنعتی استان می‌شود.

فغفوری به شرایط اقتصادی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: با رونق واحدهای تولیدی و خارج کردن واحدهای راکد از تعطیلی، شرایط اقتصادی بهتری را شاهد خواهیم بود و سال آینده امید و نشاط در بخش اقتصاد را خواهیم داشت.

وی تأکید کرد: شرایط اقتصادی در سال آینده نسبت به شرایط کنونی بهتر خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بابیان اینکه در تلاش هستیم مشکلات در واحدهای تولیدی را رفع کنیم ، گفت: برنامه هایی برای این منظور پیش بینی شده که اگر اجرا شوند بسیاری از مشکلات رفع می شود .

فغفوری تصریح کرد: حوزه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به‌تبع کشور به سختی در حال عبور از مشکلات و گلوگاه است.

وی شرایط اقتصادی استان زنجان را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: با داشتن چنین وضعیتی استان استقبال خوبی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: با توجه به جایگاهی که صنعت و معدن در اقتصاد دارد این بخش بعد از دوران پساتحریم بیش از سایر حوزه‌ها مورد تأکید است.

فغفوری افزود: این بخش در بحث اشتغال و اقتصاد نقش بسیار به سزایی دارد و در سرانه درآمد هم مؤثر است.