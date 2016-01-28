رامسر در تحقق اقتصاد مقاومتی موفق عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد جعفری بعدازظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران، در رابطه با اقتصاد مقاومتی گفت: رامسر از شهرهای بسیار موفق در عرصه اقتصاد مقاومتی بوده و توانست قریب به ۱۰۰ نفر را در زمینهٔ اشتغالزایی فعال کند که اینهمه از برکات انقلاب اسلامی است.
وی ضمن تبریک به مناسبت دهه فجر گفت: ملت ایران با رهبری حضرت امام راحل، مجاهدت و وحدت کلمه، انقلابی بزرگ آفریدند و باعث شد بنا بر گزارش سازمان جاسوسی آمریکا، ایران بهعنوان یک ژاندارم در منطقه مشخص شود.
جعفری افزود: ملت ایران باقدرت معنوی خود، ایمان و اتکا به خدا توانست فعل خواستن را صرف کند و همه معادلات استکبار را از بین ببرد و رژیم طاغوتی ۲۵۰۰ ساله را ساقط و به زیر بکشاند.
سرهنگ جعفری گفت: دشمنیهای استکبار بعد از انقلاب نیز وجود دارد و استکبار درصدد برهم زدن و تغییر سبک زندگی و باورهای مردم است و سعی دارد یأس و خودکم بینی در بین جوانان ایجاد کند.
فرمانده سپاه رامسر ادامه داد: انتظار داریم با برنامه در مقابل دشمن صفآرایی کنیم تا دشمن نتواند به اهداف خود دست یابد. قبل از انقلاب در جوانان ما پتانسیل ساخت و تولید وجود داشت ولی روحیه استعماری استکبار اجازه نمیداد جوانان ما خوش بدرخشند.
وی بیان داشت: با توجه به شعارمحوری امسال بهعنوان تداوم اقتدار و عزت اسلامی در پرتو ولایت مداری و همدلی و همزبانی، باید بتوانیم ارکان و پایههای اسلام را محکم کنیم چراکه هراندازه این استحکام بیشتر باشد قطعاً نظام ما مستحکمتر خواهد بود.
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