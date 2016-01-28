  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۳۴

در رزمایش ولایت۹۴ انجام شد؛

بهره برداری از جدیدترین رادار تاکتیکی مقابله با سامانه های جنگال

بهره برداری از جدیدترین رادار تاکتیکی مقابله با سامانه های جنگال

در دومین روز از رزمایش دریایی ولایت ۹۴، سامانه پرتابل رادار باند L، جدیدترین رادار تاکتیکی مقابله با سامانه های جنگال نیروی دریایی ارتش با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار دوم موسوی، سخنگوی رزمایش ولایت ۹۴ از بهره برداری از جدیدترین رادار تاکتیکی مقابله با سامانه های جنگال خبر داد و گفت: این سامانه اولین نمونه باند L  است که بر روی ایستگاه های سیار تاکتیکی نصب شده و تا برد ۱۵۰ کیلومتر کلیه فعالیت های یگانهای شناور سطحی و زیرسطحی را تحت پوشش راداری خود قرار می دهد و ان شاءالله در نمونه تکمیلی آن که به زودی به بهره برداری می رسد، تا برد بیش از ۴۰۰ کیلومتر را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی گفت: در گذشته نیاز ما به رادارهای پیشرفته تاکتیکی از خارج از کشور تامین می شد اما امروز در نیروی دریایی ارتش پروژه هایی برای ساخت رادارهای سطحی و هوایی توسط متخصصان داخلی تعریف شده و به بهره برداری رسیده است که علاوه بر توان رقابت با نمونه های خارجی از نظر ظرفیت های رزمی، رصد داده و قابلیت های الکترونیکی و ضد الکترونیکی در منظقه بدون رقیب می باشد.

سخنگوی رزمایش بزرگ دریایی ولایت ۹۴ تصریح کرد: هم اکنون طیف انبوهی از رادار های باندS  و x  تولید شده در نداجا٬ بر روی انواع شناور های این نیرو نصب شده که تعدادی از آنها برای نخستین بار در این رزمایش مورد تست راهکنشی و بهره برداری عملیاتی قرار گرفته اند.

کد مطلب 3036157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها