به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار دوم موسوی، سخنگوی رزمایش ولایت ۹۴ از بهره برداری از جدیدترین رادار تاکتیکی مقابله با سامانه های جنگال خبر داد و گفت: این سامانه اولین نمونه باند L است که بر روی ایستگاه های سیار تاکتیکی نصب شده و تا برد ۱۵۰ کیلومتر کلیه فعالیت های یگانهای شناور سطحی و زیرسطحی را تحت پوشش راداری خود قرار می دهد و ان شاءالله در نمونه تکمیلی آن که به زودی به بهره برداری می رسد، تا برد بیش از ۴۰۰ کیلومتر را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی گفت: در گذشته نیاز ما به رادارهای پیشرفته تاکتیکی از خارج از کشور تامین می شد اما امروز در نیروی دریایی ارتش پروژه هایی برای ساخت رادارهای سطحی و هوایی توسط متخصصان داخلی تعریف شده و به بهره برداری رسیده است که علاوه بر توان رقابت با نمونه های خارجی از نظر ظرفیت های رزمی، رصد داده و قابلیت های الکترونیکی و ضد الکترونیکی در منظقه بدون رقیب می باشد.

سخنگوی رزمایش بزرگ دریایی ولایت ۹۴ تصریح کرد: هم اکنون طیف انبوهی از رادار های باندS و x تولید شده در نداجا٬ بر روی انواع شناور های این نیرو نصب شده که تعدادی از آنها برای نخستین بار در این رزمایش مورد تست راهکنشی و بهره برداری عملیاتی قرار گرفته اند.