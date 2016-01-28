فرهنگسرای رسانه مشهد میزبان رزمایش شکار موریانه می شود

مجتبی رزم آرا در گفتگو با مهر اظهار کرد: رزمایش نبرد با موریانه ها در فضایی تولیدی عملیاتی برگزار می شود که هدف آن تولید و انتشار محتوای چند رسانه ای با موضوع نفوذ است .

وی افزود: این رزمایش به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی در ۱۵بهمن ماه در فرهنگسرای فناوری و رسانه با حضور خواهران و برادران برگزار می شود .

رزم آرا گفت: در رزمایش نبرد با موریانه ها فعالان هنری ،رسانه ای و مجازی در قالب کارگاه هایی تخصصی به تولید و انتشار محتوا و محصول رسانه ای با موضوع نفوذ می پردازند و فرآیند تولید یک محصول رسانه ای ،از مرحله تولید پیام تا مرحله انتشار در فضای مجازی را تجربه می کنند.

وی با اشاره به کارگروه های تخصصی این رزمایش عنوان کرد :تولیدات رسانه ای رزمایش در قالب ۵کارگروه تخصصی گرافیک ،طنز و لطیفه،کمیک استریپ و کاریکاتور ،نماهنگ و فضای مجازی برگزار خواهد شد.

مدیر فرهنگسرای رسانه از تمامی فعالان هنری و رسانه ای که دغدغه تولید آثار خلاق و تاثیر گذار در فضایی کارگاهی و آموزشی را دارند دعوت کرد و افزود :علاقه مندان تا تاریخ ۱۰بهمن ماه مهلت دارند از طریق وب سایت ctm.mashhad.irدر رزمایش ثبت نام نموده و اطلاعات بیشتر را از طریق تلفن ۰۹۱۵۶۸۸۵۵۸۶کسب نمایند.

گفتنی است پیش از این اولین رزمایش رسانه ای با عنوان مرگ بر آمریکا با موضوع استکبار ستیزی به مناسبت ۱۳آبان برگزار شد که با استقبال خوب فعالان رسانه ای و هنری موجه شد