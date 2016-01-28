نخست وزیر فرانسه: بیشترین ضرر را از تحریم ایران متحمل شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایران و فرانسه که در محل انجمن کارآفرینان فرانسه (مدف) و با حضور نخست وزیر فرانسه و رییس مدف برگزار شد، تصریح کرد: پیام این گردهمایی،اعلام اراده جدی دو طرف، چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی، برای گسترش همکاریهای اقتصادی است.
روحانی گفت: سوابق همکاری ایران با فرانسه یادآور تجارب خوب در عرصههای علمی، فناوری و اقتصادی به نفع دو ملت بوده است.
رییس جمهور با بیان اینکه با اتخاذ تحریم به عنوان یک سیاست نادرست، دورهای بر روابط ایران و فرانسه گذشت که حاصل آن باخت – باخت بود، افزود: تحریم هیچگاه سیاست صحیح و نتیجه بخشی نبوده و برعکس؛ منطق، تفاهم و توافق همواره در بردارنده خیر و نفع برای کشورها بوده است.
روحانی با تشریح اقدامات و دستاوردهای دولت ایران در دوران تحریم اظهار داشت: ما آرام و با قدمهایی کوتاه، اما با ارادهای آهنین توانستیم، با وجود تحریمها مشکلات بسیار پیچیده اقتصادی را پشت سر بگذاریم و امروز سرآغازی جدید برای دورهای از روابط نوین؛ میان ایران به عنوان کشوری باثبات و مقتدر در منطقه و فرانسه به عنوان قدرتی مهم در اروپا و جهان است و ما مصمم به استحکام پیوند دو ملت هستیم.
رییس جمهور اراده سیاسی، شرایط اقتصادی آماده، سابقه همکاری های مثبت، جایگاه با ثبات ایران در منطقه، فراوانی انرژی و نیروی کار تحصیلکرده، اتصال ایران به کشورهای منطقه، نیاز ایران به سرمایهگذاری در بخشهای انرژی، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل، تحول در صنعت گردشگری، توسعه صنایع کوچک و متوسط برای اشتغالآفرینی، مقررات روشن و ثابت برای جذب سرمایه خارجی و نظرات شفاف دولت را زمینههایی مهم برای تسهیل گسترش روابط دو دولت و بخشهای خصوصی دو کشور دانست.
نخست وزیر فرانسه نیز در این نشست با اشاره به سوابق همکاری مثبت و تاریخی دو کشور، گفت: بیشترین ضرر را از تحریم ایران متحمل شدیم. و توافق هستهای باب جدیدی را در روابط دو کشور میگشاید و فرانسه خواهان همکاریهای همه جانبه با ایران است.
«مانوئل کارلوس ولس» نخست وزیر فرانسه انعقاد چند موافقتنامه بین بخشهای خصوصی دو کشور در این نشست را نشانه خوبی برای اراده دو کشور و بخشهای خصوصی ایران و فرانسه برای گسترش تعاملات دانست و اظهار داشت: این آغازی خوب برای گسترش همکاریهای سیاسی و تحکیم روابط سیاسی دو کشور بر مبنای منافع مشترک اقتصادی است.
رییس انجمن کارآفرینان فرانسه (مدف) نیز در این نشست بر لزوم توسعه همه جانبه همکاری بخشهای خصوصی ایران و فرانسه در عرصههای مختلف بویژه پروژههای زیرساختی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: در هفته های آتی اولین پرواز مستقیم ایرفرانس هواپیمایی فرانسه به تهران انجام میشود که نشانهای از آغاز عملی اقدامات برای گسترش روابط دو کشور خواهد بود.
محسن جلالیپور رییس اتاق ایران نیز در این نشست، گفت: منطق سیاسی که در دوران تحریم حاکم بود، به اعتماد ایرانیها لطمه زد که لازم است این اعتماد بازسازی شود.
رییس اتاق ایران خواستار تمهیدی برای سرعت بخشیدن به فعالیتهای بانکی، پولی و بیمهای بین دو کشور شد و اظهار داشت: تعلل فرانسه در این عرصه باعث پیش افتادن رقبا و عقبافتادن این کشور در همکاریهای اقتصادی با ایران خواهد شد.
در پایان این نشست سه سند همکاری در عرصههای خودروسازی، بهداشت و سلامت و کشاورزی بین بخشهای خصوصی دو کشور به امضاء رسید.
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