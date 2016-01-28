تغییر کاربری ۷۰۰ هکتار اراضی کشاورزی قزوین/روزی نیم هکتار

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح مهمترین اقدامات انجام شده در صیانت از اراضی کشاورزی گفت: در استان قزوین در حال حاضر ۱۱۹۰ پلاک ثبتی داریم که ۹۴۳ پلاک مشمول اصلاحات اراضی شدند که اسناد ۷۳۳ پلاک ثبتی پس از تطبیق مقررات اصلاحات اراضی به زارعان و صاحبان نسق داده شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۲۰ پلاک ثبتی در استان باقیمانده و ۱۱ پلاک ثبتی نیز در دست بررسی است.

افلاطونی بیان کرد: در شورای اصلاحات ارضی استان که نمایندگان دستگاههای اجرایی حضور دارند و ماهانه تشکیل می شود اختلاف زارعان با یکدیگر، زارعان و مالکان و دولت با همکاری دستگاه قضایی بررسی و رای صادر می شود.

مدیرامور اراضی استان قزوین بیان کرد: از زمان تاسیس این اداره و در مدت ۲۰ سال گذشته تاکنون ۷۳۷۶ هکتار زمین برای طرح های مختلف کشاورزی و غیر کشاورزی به متقاضیان واگذار شده است.

وی بیان کرد: در اجرای طرح طوبی ۵۱۸۴ هکتار، طرح های وابسته به کشاورزی ۲۴۸ هکتار در حوزه دامداری، مرغداری، صنایع وابسته،طرح های غیر کشاورزی یک هزار و ۹۴۳ هکتار در بخش صنعت و خدمات واگذار شده است.

اجرای طرح کاداستر در سه مرحله در قزوین

افلاطونی یادآورشد: از سال ۹۲ طرح مهم کاداستر که حدنگاری اراضی کشاورزی است آغاز شده و دراجرای آن با استفاده از نقشه های هوایی، عکس ماهواره ای و هوایی، اطلاعات جامع ثبت می شود و در نهایت به صدور سند با مالکیت شش دانگ منجر می شود.

وی گفت: متولی طرح کاداستر اداره ثبت است و دستگاهها باید در اجرا همکاری کنند که این کار در استان در سه مرحله تعریف شده و بتدریج اجرا می شود.

مدیر امور اراضی استان قزوین بیان کرد: برای مرحله اول این طرح که به صورت پایلوت در قزوین اجرایی شده بخش کوهپایه در شهرستان آبیک به مساحت چهار هزار هکتار با شش پلاک ثبتی تعیین شده که تمام مراحل فنی و مهندسی طرح شامل عکس هوایی،اطلاعات توصیفی اراضی کشاورزی و تبدیل به نقشه رقومی انجام شده و در حال تکمیل و صدور سند است.

افلاطونی بیان کرد: مرحله اول طرح در آبیک حدود ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای آن ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی بیان کرد: در فاز یک ۱۴ هزار هکتار با ۲۷ پلاک ثبتی با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در بخش دیگری در حال اجراست که تصاویر رقومی، پیاده سازی اراضی و حدنگاری قطعات و پیاده سازی ایستگاه انجام شده است.

مدیر امور اراضی استان یادآورشد: فاز دوم و سوم در شهرستان البرز در سطح ۲۹ هزار هکتار از اراضی اجرا می شود که یک پلاک ثبتی به نام خرمدشت دارد که ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و کدگذاری و پهنه برداری صورت گرفته است.

وی گفت: طرح کاداستر در منطقه طارم سفلی هم در سطح ۱۰۰۰ هکتار اجرا در یک پلاک ثبتی در روستای کلج با ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی اجرا می شود که شناسایی باغات و مالکان انجام و اطلاعات لازم جمع آوری شده است.

افلاطونی اظهارداشت: طرح کاداستر در شهرستان بویین زهرا هم در ۴۲ هزار هکتار با ۵۰ پلاک ثبتی اجرا می شود که با اجرای این طرح مهم در ردیف استانهای پیشرو و پایلوت در کشور قرار گرفته ایم و معین استانهای گیلان، مازندران، سمنان، تهران و البرز هم هستیم.

طرح کاداستر پس از ۸۰ سال توقف اجرایی شد

وی بیان کرد: در حوزه کاداستر که یکی از زیربنایی ترین کارهاست پس از ۸۰ سال که کار تعطیل مانده بود این کار اجرایی شده که امیدواریم در پنج سال بتوانیم به طور کامل آن را اجرایی کرده و به عنوان یکی از زیربنایی ترین فعالیتها برای توسعه فعالیت ها بهره برداری کنیم.

افلاطونی یادآورشد:تثبیت مالکیت مردم در اراضی کشاورزی،کاهش پرونده های دستگاه قضایی،ثبت مالکیت دولت در اراضی،حل و فصل اختلاف مردم با دولت و کاهش دعاوی، کمک به اجرای طرح های مهم کشاورزی و تعیین الگوی کشت از مهمترین مزایای اجرای طرح کاداستر است که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی اجرا می شود.

فعال شدن کارگروه رفع تداخل اراضی در استان

وی در ادامه گفت: با تصویب شکل گیری کارگروه رفع تداخل اراضی گامی در مسیر رفع موانع تولید برداشته شده که این کار توسط یک کارگروه به دبیری مدیریت امور اراضی آغاز شده که بررسی پلاک به پلاک صورت می گیرد و به اندازه نسق و زمین واگذار شده ساماندهی فعالیتها انجام می شود.

افلاطونی تصریح کرد: در سطح کشور تاکنون ۱۶ هزار هکتار از اراضی رفع تداخل شده که در استان این میزان ۶۵۰۰ هکتار در قالب پنج فقره بوده که رای لازم صادر شده است.

وی افزود: قانون حفظ اراضی زراعی در سال ۷۴ تصویب شد که در آن نیاز افراد و نحوه برخورد با متخلفان نیز پیش بینی شده اما اصل بر حفظ کاربری است.

افلاطونی تصریح کرد: از سال۷۴ تا ۹۳ در اجرای کمیسیون تبصره یک ماده یک، حدود ۱۸۰۰ هکتار از اراضی و در تبصره چهار مقدار ۱۰۰۰ هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده است.

مدیر امور اراضی استان قزوین یادآورشد: در اجرای کمیسیون تبصره یک ماده یک، از ابتدای سال جاری تاکنون نیز با ۱۰۰ مورد درخواست موافقت شد که با صدور مجوز ۴۱ هکتار و در تبصره چهار با ۸۹ درخواست در سطح ۷۳ هکتار موافقت شد که این میزان غیر از تغییر کاربری از محل الحاق به توسعه شهری است.

روزانه نیم هکتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان قزوین/ تغییر کاربری ۷۰۰ هکتار اراضی

افلاطونی بیان کرد: از مجموع مساحت کشور حدود ۱۲ درصد قابل کشت است که باید از این منابع محدود بخوبی استفاده کنیم که در این راستا از آنجا که قزوین از مناطق کشاورزی تلقی می شود حفظ منابع خاکی اهمیت بیشتری دارد.

وی یادآورشد: دشت قزوین از حیاتی ترین مناطق کشور و قطب کشاورزی در تامین مواد غذایی است که مقام معظم رهبری در سفر به این استان در خصوص صیانت از این دشت حاصلخیز و استراتژیک رهنمودهای ارزشمندی داشتند که وظیفه مسئولان را دوچندان می کند.

افلاطونی تصریح کرد: استان قزوین دارای یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار وسعت است که ۴۸۹ هزار هکتار آن معادل ۳۰ درصد قابل کشت است که نشان می دهد همه باید برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی همت کنیم تا در آینده با چالش مواجه نشویم.

وی اضافه کرد: بخشی از این اراضی با صدور مجوز و به صورت قانونی از چرخه تولید خارج می شود و بخشی نیز به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده و به فعالیتهای دیگر اختصاص داده می شود که تداوم این روند منطقی نیست.

مدیر امور اراضی استان قزوین اظهارداشت: از سال ۷۴ تاکنون ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان بدون مجوز تغییر کاربری داشته که تداوم این روند نگران کننده است.

وی گفت: استان قزوین بدلیل نزدیکی به تهران، داشتن دشت حاصلخیز و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استانهای مهم کشور در معرض تهدید زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی است و اگر در این زمینه حساس نباشیم بسرعت این دشت کشاورزی با ساخت و سازهای غیر مجاز نابود می شود.

وی بیان کرد: در سال جاری با فعال کردن هفت اکیپ گشت و بازرسی ( در قزوین دو اکیپ و هر شهرستان یک اکیپ)برای صیانت از اراضی ملی اقدام شده که با راه اندازی سامانه ۱۳۱ تغییر کاربری به صورت شبانه روزی رصد می شود.

افلاطونی بیان کرد: البته گشت های مشترک هم با همکاری جهاد کشاورزی، شهرداری، بخشداری،راه و شهرسازی،منابع طبیعی و آب منطقه ای فعال شده که در جلوگیری از اقدامات غیرمجاز بسیار موثر است.

در صورت تغییر کاربری با شماره ۱۳۱ تماس بگیرید

مدیرامور اراضی استان قزوین از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تغییر کابری اراضی کشاورزی مراتب را با شماره ۱۳۱ در میان بگذارند تا در کوتاهترین زمان نسبت به پیگیری و اعمال قانون اقدام شود.

وی اضافه کرد: با ارتباط ماهواره ای و جی پی اس پس از وصول گزارش بلافاصله نزدیک ترین گشت بازرسی به محل اعزام شده و از تغییرکاربری اراضی جلوگیری خواهد شد.

افلاطونی گفت: در شرایط کنونی برای احداث واحد صنعتی در خارج از محدوده های نواحی و شهرک های صنعتی به هیچ وجه مجوز صادر نمی شود و تلاش می کنیم ضمن ساماندهی امور از اراضی کشاورزی باقیمانده صیانت کنیم.

تکمیل طرح کاداستر/ فعال شدن کارگروه رفع تداخل در اولویت برنامه ها

وی اضافه کرد: مهمترین اولویت ما در آینده تکمیل اجرای طرح کاداستر در همه مناطق استان، فعال کردن کارگروه رفع تداخلات، صیانت از اراضی کشاورزی با نگاه قطب کشاورزی، ساماندهی نیاز مردم در کاربری اراضی با صدور مجوز در مناطق مستعد باغ ویلاست.

اجرای طرح فراغت در فلاحت

افلاطونی بیان کرد: برای اجرای طرح فراغت در فلاحت در پهنه شمالی قزوین در سطح ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ هکتار کاربری تعریف خواهیم کرد تا برای اجرای باغ ویلا اختصاص یابد.

وی در خصوص مشکل زمینهای موسوم به هفت سنگان اظهارداشت: این محدوده به وسعت ۲۵ هکتار دارای ۹۸ قطعه تفکیکی موسوم به دیزج یا هفت سنگان است و از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی متولی صیانت از زمینهای زراعی است در این موضوع نیز منتظر اعلام نظر شورای عالی شهرسازی هستیم و هر رای که صادر شود قابل اجراست.

افلاطونی یادآورشد: اگر گفته شده این زمینها مجوز برای ساخت شهرک برای کارگران فرنخ و مه نخ داشته و یا طرح گردشگری بوده زمان آن سپری شده و مدت اعتبار ساخت و ساز آن سپری شده و انتقال به دیگری نیز اشکال قانونی دارد اما منتظر رای شورای عالی شهرسازی هستیم و از نظر ما یک موضوع معمولی مانند سایر موارد است و حساسیت ویژه ای ندارد.

وی گفت: اخطار قانونی برای توقف طرح داده شده و در صورت صدور رای از سوی کمیسیون اصل ۹۰ می توان در این زمینه اظهارنظر کرد.