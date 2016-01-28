مسابقات شطرنج بین المللی جام فردوسی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که از روز پنجشنبه در سالن شهید بهشتی مشهد آغاز شده است نمایندگان کشور های اوکراین، ارمنستان، گرجستان،‌ روسیه،‌ آذربایجان، هلند، فرانسه، مالزی، لیتوانی، ترکیه، ژاپن و همچنین شطرنج بازان ایرانی رقابت با یکدیگر را آغاز کردند.

رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی در حاشیه برپایی این رقابت ها اظهار کرد: با وجود آمادگی برای پذیرایی از ۱۷ کشور جهان اما تعداد ۱۴ کشور برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند که در نهایت با انصراف سه کشور تعداد کشور های شرکت کننده در این رقابت ها به ۱۱ عدد رسید.

محمدرضا وجدانی بیان کرد: در مسابقات بین المللی جام فردوسی بالغ بر ۲۰۰ شرکت کننده حضور دارند که از این تعداد ۲۴ نفر را شرکت کنندگان خارجی تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: از آنجا که تعدادی از شطرنج بازان کشور ترکمنستان تمایل زیادی برای حضور در این رقابت ها را داشتند اما به دیل اینکه کارمند دولت و یا دانشجو بودند با مخالفت وزارت علوم و وزارت کشور ترکمنستان مواجه شدند و از حضور در این رقابت ها بازماندند.

وی مشکلات صدور روادید را از دیگر موانع حضور شطرنج بازان هندی در این رقابت ها عنوان کرد و افزود: با وجود اینکه شطرنج بازان هندی تمایل زیادی برای شرکت در این رقابت ها از خود نشان دادند اما به دلیل موانع موجود بر سر راه صدور روادید انصراف خود را اعلام داشتند.

وجدانی با اشاره به اینکه ۱۲ میز اول مسابقات جام فردوسی به صورت آنلاین و جهانی پخش می شود ادامه داد: مبلغ ۱۵ هزار دلار نیز در مجموع برای جوایز این دوره از رقابت ها درنظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه با برگزاری مسابقات گرند پری یا جایزه بزرگ در ایران مخالف بودیم اظهار کرد: رقابت های گرند پری به ما و فدراسیون تحمیل شد زیرا این رقابت ها هیچ سودی برای ما ندارد و تنها هزینه سنگینی را به شطرنج تحمیل می کند.