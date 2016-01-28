به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید رضا تقوی قائم مقام جامعه روحانیت مبارز در همایش سراسری اصولگرایان که عصر امروز در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد با بیان اینکه ما در آستانه یک همایش ملی و سیاسی هستیم، اظهار کرد: امروز ذهن ها و فکرها متوجه این جریان عظیم شده است و هر کجا که قدم می گذاریم سخن از انتخابات است و مردم ما خود را برای این همایش سیاسی و ملی آماده می کنند؛ این آمادگی نشانه رشد است.

وی افزود: مردمی که برای کار ملی و عظیم کمر همت بسته اند تا با حضورشان در صحنه یک جریانی را ایجاد کنند و مجلس را با انتخابشان تشکیل دهند نشان دهنده این است که سیاسی هستند و به نظام و سرنوشت خود علاقه دارند.

تقوی خاطرنشان کرد: من این تعهد را به ملت ایران و رهبر معظم انقلاب تبریک می گویم زیرا مردمی هوشمند، رشید و آگاه داریم که در هر فرصتی که لازم باشد در صحنه حاضر می شوند و همین اعلام حضور پیامی رسا و گویا به دوستان و دشمنان این نظام و انقلاب دارد.

عضو شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان تاکید کرد: دشمن باید بداند که با یک ملت هوشمند و حاضر در صحنه روبرو است و این ملت و مردم شکست ناپذیر هستند بنابراین خود این فضا و نشاط و حرارت دلیلی بر آگاهی و بیداری ملت است.

وی گفت: اگر ملتی داشتیم که نسبت به این اتفاقات بی تفاوت بود باید نگران باشیم اما ملت آگاه و هوشمند ما می تواند در برابر توطئه ها بایستد و کشور را حفظ کند.

تقوی با بیان اینکه ما خود را برای یک انتخابات عظیم آماده می کنیم، اظهار کرد: انسان در هر حالی باید انتخاب کند و زندگی انسان یعنی انتخاب و انتخاب های مکرر. آن کسی که راه نیک را انتخاب می کند و آن کسی که به راه شیطان می رود هر دو انتخاب کرده اند. همه نمی توانند یک جور و یکنواخت انتخاب کنند و خود انتخاب یک مقدماتی دارد که باید مقدمات آن را درست بچینیم و هماهنگ کنیم.

تقوی گفت: گاهی ما در ظاهر انتخاب می کنیم اما در واقع دیگران برای ما انتخاب کرده اند. به عنون مثال هدف تهاجم فرهنگی هم همین است یعنی برنامه ها و اهدافش را طوری نشان می دهد که مخاطب را به سمت خود بکشاند. برخی مسائل همچون فرهنگ عمومی جامعه در انتخاب ما اثر می گذارد.

قائم مقام جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه باید بدانیم از چه کسانی مشورت بگیریم تا درست تصمیم بگیریم، خاطرنشان کرد: انتخاب انسان مساوی با شخصیت، تفکر و عمق بینش او است. باید اندیشه خود را تقویت کنیم تا انتخاب های ما خوب باشد. انتخاب های ما نشانه تعهد و ایمان ما است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند به آن لیستی رای دهید که پیشنهاد دهندگان مطمئن آن را ارائه داده اند و انسانهای ولایتمدار و متعهدی هستند این هم نوعی مشورت و راهنمایی است.

عضو شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه اصولگرایی امروز به یک ائتلاف رسیده است، افزود: امروز همه کمک کرده اند و یک روندی را در پیش گرفتند و مراحلی را طی کردند. ما اول از همه گروههای اصولگرا دعوت کردیم و معیارها را به بحث گذاشتیم و سپس آنها را انتخاب کردیم.

وی گفت: ما مسئولان تشکل های اصولگرایی را جمع کردیم و گفتیم از میان کاندیداهای اصولگرا که تعدادشان ۱۹۰ نفر بودند افرادی را پیشنهاد دهید سپس همه ۱۹۰ نفر را هم دعوت کردیم و گفتیم شما هم پیشنهادات خود را ارائه کنید.

تقوی افزود: هیچ نظر، غرض و سهم خواهی ای در ائتلاف اصولگرایان وجود نداشته است. ما در یک جلسه در شورای ائتلاف اصولگرایان همه این پیشنهادات را خواندیم و بعد گفتیم اعضای شورای ائتلاف هم افرادی را انتخاب کنند سپس این افراد در یک کمیته بررسی شد و آقای حداد عادل هم تاکنون ما را همراهی کرده اند.

عضو شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان خاطرنشان کرد: ما برخی ها را نمی شناختیم ولی آنها را دعوت و صحبت کردیم و برنامه هایشان را شنیدیم ولی هنوز باید جلسات سنگینی داشته باشیم.

قائم مقام جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه ما در بررسی های خود به چهره هایی مومن، انقلابی و انسانهایی شریف برخوردیم گفت: ما سوابق این افراد را بررسی کردیم اما در نهایت باید ۳۰ نفر را انتخاب کنیم، کسانی که در رتبه ۳۲ قرار گرفتند به ما خورده نگیرند چرا که ما چاره ای نداریم.

وی اضافه کرد: البته برخی کاندیداهای اصولگرا گفتند که شما با آرامش لیست ۳۰ نفره را انتخاب کنید و ما تسلیم رای شما هستیم حتی برخی گفتند اگر در لیست قرار نداریم از همین امروز انصراف می دهیم اما ما گفتیم فعلا دست نگهدارید.

تقوی در پایان گفت: همه باید کمک کنند که یک لیست و یک صدا برای انتخابات فراهم شود.