هاشمی رفسنجانی در لیست جامعه مدرسین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی در حاشیه مراسم بزرگداشت شیخ نمر که عصر امروز در مجتمع شهید شیرودی تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در خصوص مشخص شدن لیست جامعتین گفت: لیست مجلس خبرگان تا حدود زیادی با هماهنگی جامعه مدرسین تدوین شده و بخش کمی از آن باقی مانده است.

وی افزود: کمیته سیاسی جامعه روحانیت و همچنین جامعه مدرسین باید نشستی داشته باشند تا باقی‌مانده را نیز تکمیل کنند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در خصوص حمایت از آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: آقای هاشمی در لیست جامعه مدرسین نیست، اما حضورش در لیست جامعه روحانیت مورد تردید است. هنوز تصمیم نهایی در این ارتباط گرفته نشده است.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: معلوم نیست چه اتفاقی بیفتد، اما تا این لحظه تصمیم نهایی گرفته نشده است.