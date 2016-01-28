داور پنالتی ما را نگرفت/ به استقلال اهواز تبریک می گویم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی عصر امروز پنج شنبه پس از تساوی بیرون از خانه تیمش در برابر استقلال اهواز در نشست پایان بازی اظهار کرد: از شیوه بازی تیم خود اصلا رضایت ندارم و شک ندارم که خود بازیکنان نیز از نمایش خود در این بازی اظهار رضایت چندانی ندارند به هر حال این اولین بازی ما بعد از تعطیلات نیم فصل بود و باید در بازی های بعد باید به یک هماهنگی لازم و ارائه بازی هایی بهتر رو بیاوریم.

وی با بیان اینکه سریال اشتباهات داوری برای ما در این بازی نیز تکرار شد، بیان کرد: این اشتباهات را عمدی نمی دانم ولی واقعا تیم خود را بدشانس می دانم که همیشه بدشانسی ها در این خصوص برای ما رقم می خورد و به تیم ما ضربه می زند.

استیلی بیان کرد: در این بازی یک پنالتی ۱۰۰ درصد برای تیم ما از سوی تیم داوری نادیده گرفته شد و داور توپی را که در محوطه جریه به دست یکی از بازیکنان حریف اصابت کرده بود را نادیده گرفت.

سرمربی ملوان بندرانزلی با تبریک به تیم استقلال اهواز بابت در اختیار داشتن این بازیکنان جوان اظهار کرد: امروز جوانان با انگیزه استقلال اهواز که واقعا برای ما ناشناخته بودند، کار بازی را برای ملوان سخت کرده بودند.

وی با انتقاد از برنامه ریزی ها سازمان لیگ برتر نیز گفت: چون تیم امید از رقابت های انتخابی المپیک حذف شد، مسئولان بازی ها را یک هفته جلوتر برگزار کردند که این امر نیز به برنامه ریزی های تیم ما ضربه زد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته هجدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال اهواز و ملوان بندرانزلی در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی به تساوی یک بر یک به پایان رسید.

گل های این بازی را میلاد پاک پرور برای استقلال اهواز و احمد آهی (۱۷) برای ملوان بندرانزلی به ثمر رساندند.