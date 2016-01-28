مانورامداد و نجات در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور که با هدف ارتقای آمادگی نیروی های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در بلوار رضوی برگزار شد با ایجاد صحنه شبیه سازی شده خودروی دچار سانحه نسبت به عملیات امداد رسانی اقدام شد.

نجاتگران سازمان آتش نشانی و نیروهای عملیاتی منطقه ۳ و ۴ ثامن سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد ظهر امروز به کمک سرنشینان خودرویی که در کانال آب سقوط کرده بود شتافتند و مصدومان فرضی را نجات دادند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری این مانور هدف از این اقدام را سنجش و ارتقای توان عملیاتی، جسمی و علمی آتش نشانان و نجاتگران عنوان کرد.

آتش پاد دوم حسن جعفری در این رابطه اظهار کرد: در این مانور با ایجاد صحنه تصادف و آتش سوزی و همچنین عملیات امداد و نجات افراد گرفتار در خودرو توسط آتش نشانان نجات یافتند و با هدایت فرماندهان این سازمان توان عملیاتی خود را در معرض سنجش قرار دادند.

وی افزود: در این مانوربا اعزام بیش از ۱۵ آتش نشان از چهار ایستگاه آتش نشانی در منطقه ۳ و ۴ ثامن به همراه ۶ دستگاه خودرو اطفاء حریق و نجات این مانور با موفقیت برگزار شد .

جعفری بیان کرد: برگزاری مانور و تمرین امداد رسانی و نجات مصدومان توان عملیاتی نیروها در زمان بروز حادثه را ارتقاء می دهد ضمن اینکه موجب می شود تا نجاتگران کارایی دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده خود را در این عملیات ها بیازمایند.