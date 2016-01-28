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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۰۵

با هدف سنجش توان عملیاتی؛

مانورامداد و نجات در مشهد برگزار شد

مانورامداد و نجات در مشهد برگزار شد

مشهد- آتش نشانشانان سازمان ایمنی شهرداری مشهد روز پنجشنبه با شرکت در مانور امداد و نجات با عنوان «لحظه صفر» توان عملیاتی خویش را به معرض نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور که با هدف ارتقای آمادگی نیروی های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در بلوار رضوی برگزار شد با ایجاد صحنه شبیه سازی شده خودروی دچار سانحه نسبت به عملیات امداد رسانی اقدام شد.

نجاتگران سازمان آتش نشانی و نیروهای عملیاتی منطقه ۳ و ۴ ثامن سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد ظهر امروز به کمک سرنشینان خودرویی که در کانال آب سقوط کرده بود شتافتند و مصدومان فرضی را نجات دادند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری این مانور هدف از این اقدام را سنجش و ارتقای توان عملیاتی، جسمی و علمی آتش نشانان و نجاتگران عنوان کرد.

 آتش پاد دوم حسن جعفری در این رابطه اظهار کرد: در این مانور با ایجاد صحنه تصادف و آتش سوزی و همچنین عملیات امداد و نجات افراد گرفتار در خودرو توسط آتش نشانان نجات یافتند و با هدایت فرماندهان این سازمان توان عملیاتی خود را در معرض سنجش قرار دادند.

وی افزود: در این مانوربا اعزام بیش از ۱۵ آتش نشان از چهار ایستگاه آتش نشانی در منطقه  ۳ و ۴ ثامن به همراه ۶  دستگاه خودرو اطفاء حریق و نجات این مانور با موفقیت برگزار شد .

جعفری بیان کرد: برگزاری مانور و تمرین امداد رسانی و نجات مصدومان توان عملیاتی نیروها در زمان بروز حادثه را ارتقاء می دهد ضمن اینکه موجب می شود تا نجاتگران کارایی دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده خود را در این عملیات ها بیازمایند.

کد مطلب 3036197

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