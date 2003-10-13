سازمان كنفرانس اسلامي بايد از تمام ظرفيتش براي اقدامات عملي بهره گيرد

دكتر خسرو صفاتاج درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درباره اهداف تشكيل سازمان كنفرانس اسلامي گفت : اين سازمان پس از اينكه برخي كشورها ي عربي رژيم صهيونيستي آنها را تهديد كرد با هدف اتخاذ موضعي مشترك و همگرايي براي مقابله با تهديدات خارجي تشكيل شد وگسترش ارتباطات اقتصادي و سياسي كشورهاي اسلامي نيز در دستوركارش قرار گرفت .

وي افزود: درحالي كه درسالهاي اخير مهمترين مساله اي پيش روي سازمان كنفرانس اسلامي ، توسعه طلبي رژيم صهيونيستي، اشغال سرزمينهاي عربي و تجاوز به كشورهاي پيراموني اين رژيم بوده است و تلاش اين سازمان درصدور قطعنامه هاي مختلف براي بازداشتن اسراييل از اعمال تجاوزگرانه خلاصه شده است .

اين تحليل گر مسايل خاورميانه با تاكيد بر اينكه با حمايت همه جانبه آمريكا ، نه تنها قطعنامه هاي اين سازمان عليه رژيم صهيونيستي بلكه حتي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد درباره اين رژيم زير پا گذاشته شده است گفت : نشست سازمان كنفرانس اسلامي در مالزي در يكي از بحراني ترين دورا ن تاريخ فعاليت اين سازمان تشكيل شده است ، در شرايطي كه آمريكا بدون توجه به اجماع جهاني و قطعنامه هاي سازمان ملل عراق را اشغال كرده و حاضر به هيچ گونه پاسخ گويي به افكار عمومي جهان و خواست مردم عراق در اين رابطه نيست ، ودر حالي كه جنايات رژيم صهيونيستي درپي شكست نقشه راه در فلسطين به شدت افزايش يافته و اين رژيم از تهديد عملي و لفظي كشورهاي پيرامون ابايي ندارد .

دكتر صفاتاج تاكيد كرد در اين شرايط سازمان كنفرانس اسلامي نمي تواند تنها به صدور قطعنامه هاي متعدد عليه سياستهاي آمريكا و اسراييل اكتفا كند بلكه بايد از تمام ظرفيتش براي اقدامي عملي و كارساز دربرابر اين گونه تجاوزات به جهان اسلام بهره گيرد .

اين استاد دانشگاه بهره گيري از حربه نفت و تحريم كالاهاي اسرائيلي ، آمريكايي و حتي برخي كشور هاي اروپايي را علي رغم عواقب سنگينش براي كشور هاي اسلامي ، از راهكارهايي دانست كه سازمان كنفرانس اسلامي براي جلب توجه افكار عمومي جهان و تاكيد بر انسجام مسلمانان مي تواند بدان ها توسل جويد .

دكتر صفاتاج درپايان با ابراز تاسف از تاثير پذيري برخي كشورهاي اسلامي از فشارهاي آمريكا ورژيم صهيونيستي آن را مهم ترين عامل بازدارنده در برابر اقدامات جدي ، اجرايي و حتي صدور قطعنامه شديد اللحن عليه تجاوزات خواند و گفت : بايد منتظر ماند و ديد سازمان كنفرانس اسلامي در مالزي چه خواهد كرد .



