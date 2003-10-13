سازمان كنفرانس اسلامي بايد از تمام ظرفيتش براي اقدامات عملي بهره گيرد

دكتر خسرو صفاتاج درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درباره اهداف تشكيل سازمان كنفرانس اسلامي گفت : اين سازمان پس از اينكه برخي كشورها ي عربي رژيم صهيونيستي آنها را تهديد كرد با هدف اتخاذ موضعي مشترك و همگرايي براي مقابله با تهديدات خارجي تشكيل شد وگسترش ارتباطات اقتصادي و سياسي كشورهاي اسلامي نيز در دستوركارش قرار گرفت .
وي افزود: درحالي كه درسالهاي اخير مهمترين مساله اي پيش روي سازمان كنفرانس اسلامي ، توسعه طلبي رژيم صهيونيستي، اشغال سرزمينهاي عربي و تجاوز به كشورهاي پيراموني اين رژيم بوده است و تلاش اين سازمان درصدور قطعنامه هاي مختلف براي بازداشتن اسراييل از اعمال تجاوزگرانه خلاصه شده است .
اين تحليل گر مسايل خاورميانه با تاكيد بر اينكه با حمايت همه جانبه آمريكا ، نه تنها قطعنامه هاي اين سازمان عليه رژيم صهيونيستي بلكه حتي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد درباره اين رژيم زير پا گذاشته شده است گفت : نشست سازمان كنفرانس اسلامي در مالزي در يكي از بحراني ترين دورا ن تاريخ فعاليت اين سازمان تشكيل شده است ، در شرايطي كه آمريكا بدون توجه به اجماع جهاني و قطعنامه هاي سازمان ملل عراق را اشغال كرده و حاضر به هيچ گونه پاسخ گويي به افكار عمومي جهان و خواست مردم عراق در اين رابطه نيست ، ودر حالي كه جنايات رژيم صهيونيستي درپي شكست نقشه راه در فلسطين به شدت افزايش يافته و اين رژيم از تهديد عملي و لفظي كشورهاي پيرامون ابايي ندارد .
دكتر صفاتاج تاكيد كرد در اين شرايط سازمان كنفرانس اسلامي نمي تواند تنها به صدور قطعنامه هاي متعدد عليه سياستهاي آمريكا و اسراييل اكتفا كند بلكه بايد از تمام ظرفيتش براي اقدامي عملي و كارساز دربرابر اين گونه تجاوزات به جهان اسلام بهره گيرد .
اين استاد دانشگاه بهره گيري از حربه نفت و تحريم كالاهاي اسرائيلي ، آمريكايي و حتي برخي كشور هاي اروپايي را علي رغم عواقب سنگينش براي كشور هاي اسلامي ، از راهكارهايي دانست كه سازمان كنفرانس اسلامي براي جلب توجه افكار عمومي جهان و تاكيد بر انسجام مسلمانان مي تواند بدان ها توسل جويد .
دكتر صفاتاج درپايان با ابراز تاسف از تاثير پذيري برخي كشورهاي اسلامي از فشارهاي آمريكا ورژيم صهيونيستي آن را مهم ترين عامل بازدارنده در برابر اقدامات جدي ، اجرايي و حتي صدور قطعنامه شديد اللحن عليه تجاوزات خواند و گفت : بايد منتظر ماند و ديد سازمان كنفرانس اسلامي در مالزي چه خواهد كرد .
سازمان كنفرانس اسلامي ؛ امروز ، فردا (2)
سازمان كنفرانس اسلامي بايد از تمام ظرفيتش براي اقدامات عملي بهره گيرد
يك تحليلگر امور خاورميانه معتقد است نشست سازمان كنفرانس اسلامي در مالزي در يكي از بحراني ترين دوران تاريخ فعاليت اين سازمان تشكيل شده است درشرايطي كه اين سازمان از انفعال و بي تصميمي رنج مي برد .
دكتر خسرو صفاتاج درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درباره اهداف تشكيل سازمان كنفرانس اسلامي گفت : اين سازمان پس از اينكه برخي كشورها ي عربي رژيم صهيونيستي آنها را تهديد كرد با هدف اتخاذ موضعي مشترك و همگرايي براي مقابله با تهديدات خارجي تشكيل شد وگسترش ارتباطات اقتصادي و سياسي كشورهاي اسلامي نيز در دستوركارش قرار گرفت .
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