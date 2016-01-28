۱۱ بازیکن اصلی خود را از دست دادیم/ روی بی تجربگی گل خوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش بختیاری زاده عصر امروز پنج شنبه پس از تساوی خانگی تیمش در برابر ملوان بندرانزلی در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: امروز کیفیت زمین چمن تختی اهواز بسیار خوب بود و لازم می دانم قبل از هر چیز از افرادی که باعث بهبود کیفیت زمین شدند تشکر کنم. من خودم فوتبال بازی کرده ام و می دانم در این زمان از سال، اغلب نقاط کشور حسرت چنین زمین چمنی را می خورند.

وی افزود: ما در حالی امروز وارد میدان شدیم که ۱۱ بازیکن اصلی نیم فصل اول خود را به دلایل مختلف از دست داده ایم و این موضوع برای هر مربی سخت است ولی با توکل به خدا کار را دنبال کردیم و امروز همه دیدند که واقعا تیم ما بازی خوبی به نمایش گذاشت.

بختیاری زاده بیان کرد: امروز در مقابل تیمی، برتر بودیم که از یک کادرفنی بسیار خوب سود می برد و اردوی نیم فصل خود را در جزیره کیش پیگیری کرده بود ولی با این جوانان، آنها را آزار دادیم برای همین اعتقاد دارم این یک امتیاز برای استارت نیم فصل، نتیجه بدی نیست.

سرمربی استقلال اهواز گفت: روی گل دریافتی بی تجربه عمل کردیم. امروز کسی درون دروازه ما قرار گرفت که بسیار جوان و بی تجربه بود ولی ما به وی اعتماد داریم تا او با کسب تجربه لازم، یاد دروازه بان های بزرگ خوزستان را دوباره زنده کند.

بختیاری زاده در خصوص بازیکنان جذب شده در نیم فصل دوم از سوی استقلال اهواز گفت: چندین و چند بازیکن بومی استان را در این مدت به ترکیب خود اضافه کردیم تا تیم را بیشتر بومی کنیم. همچنین در کنار آنها یک بازیکن بوسنیایی – آلمانی به نام سندی ساماها و یک بازیکن آلمانی – ایرانی به نام پدرام اردلانی را جذب کردیم.

وی در خصوص سندی توضیح داد: این بازیکن ۳۱ گل در لیگ باشگاه های عراق به ثمر رسانده که اگر تنها پنج گل برای ما در نیم فصل به ثمر برساند بی شک ما می توانیم امتیازات خوبی به دست بیاوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته هجدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال اهواز و ملوان بندرانزلی در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی به تساوی یک بر یک به پایان رسید.

گل های این بازی را میلاد پاک پرور برای استقلال اهواز و احمد آهی (۱۷) برای ملوان بندرانزلی به ثمر رساندند.