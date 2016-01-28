طلسم ۹۰ روز استقلال اهواز شکست/ تعداد هواداران ۲۰۰ نفر بود

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته هجدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال اهواز و ملوان بندرانزلی در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی به تساوی یک بر یک به پایان رسید.

* گل های این بازی را میلاد پاک پرور برای استقلال اهواز و احمد آهی (۱۷) برای ملوان بندرانزلی به ثمر رساندند.

* استقلال اهواز در این بازی با ترکیب: احسان مرادیان، علی هلیچی، مکی شریفی، مهدی اسلامی (۷۵- عادل مسعودی)، میلاد ربانی، حسین بهرامی، رضا ایار، طالب ریکانی، رضا بهمئی، میلاد پاک پرور و حمزه خضیراوی (۸۰- میرفرزاد مجیدی) وارد میدان شد.

* ملوان انزلی نیز در این دیدار سیدحسین حسینی، حامد نورمحمدی (۷۹- شاهین بالیجانی)، احمد آهی، عزیز معبودی (۳۵- علیرضا رمضانی)، محمدحسین کنعانی، محمد آبشک، پژمان نوری، مازیار زارع، صادق محرمی، جلال رافخایی و رضا درویشی (۵۷- سهیل رحمانی) در برابر حریف صف آرایی کرد.

* تیم فوتبال استقلال اهواز در این بازی پس از ۹۰ روز موفق به کسب امتیاز در لیگ برتر شد. آخرین بار که تیم استقلال اهواز توانسته بود در لیگ پانزدهم با کسب امتیاز از میدان خارج شود، به دیدار مقابل سپاهان اصفهان در روز شنبه ۹ آبان ۹۴ برمی‌گشت که به تساوی یک بر یک دو تیم انجامیده بود. استقلال اهواز پس از تحمل هفت شکست متوالی در نهایت توانست طلسم ۹۰ روزه امتیاز نگرفتن در لیگ برتر را در یک بازی خانگی بشکند و در روزی که شایسته پیروزی هم بود، مقابل ملوان انزلی به نتیجه مساوی یک بر یک رسید.

* عادل کلاه‌کج از استقلال اهواز و حسین ماهینی مدافع ملوان انزلی محرومان دو تیم بودند. عزت‌الله پورقاز نیز به دلیل مصدومیت قادر به همراهی ملوان در این بازی نبود.

* این بازی در حالی امروز در اهواز برگزار شد که هوای شهر تحت تاثیر پدیده گرد و غبار شدید اهواز قرار گرفته و حتی احتمال لغو این بازی نیز می رفت ولی با این وجود، این بازی در زمان مقرر برگزار شد.

* باتوجه به جدایی پرویز کریمی و عملکرد نه چندان مطلوب لوییز فرناندو، بختیاری‌زاده سرمربی استقلال اهواز مرادیان ۲۱ ساله را برای نخستین بار درون دروازه تیمش قرار داد.

* امروز هم استقبال هواداران از بازی های خانگی استقلال اهواز چنگی به دل نزد و علاوه بر نتایج ضعیف این تیم، می توان گرد و غبار را هم در نیامدن مردم روی سکوها مقصر دانست. هوادارانی که امروز به ورزشگاه آمده بودند به زحمت به عدد ۲۰۰ نفر می رسیدند.

* قبل از آغاز این بازی، یاد و خاطر رضا داوودی دروازه بان اسبق تیم استقلال اهواز از سوی بازیکنان دو تیم گرامی داشته شد.

* تیم ملوان با این نتیجه ۱۹ امتیازی شد و در رده یازدهم جدول باقی ماند. استقلال اهواز هم با این تساوی هفت امتیازی شد و جایگاهش در قعر جدول تغییری نکرد.