پژوهش در برنامه های درسی طلاب جوان گنجانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد رفیعی عصر پنجشنبه در جمع اساتید مدارس علمیه استان قزوین که در سالن اجتماعات مدرسه امام صادق (ع) برگزارشد گفت: حوزه های علمیه به موضوع پژوهش و همچنین تدریس صحیح آن اولویت دهند و به آن توجه کنند.

حجت الاسلام رفیعی تصریح کرد: اساتید مدارس علمیه باید نقش مهم پژوهش را در بین طلاب تبیین کرده و پژوهش و تدریس را به عنوان ارکان مهم رشد علمی تلقی کنند و بدانند این پشتوانه می تواند به رشد و شکوفایی دانش و تولید و نوآوری کمک کند.

مدیرکل امور پژوهشی حوزه های علمیه کشور خاطرنشان کرد: پژوهشی که منجر به تولید شود و به فرآیند دانش محور کمک کند مورد توجه است و از فرهیختگان جامعه انتظار داریم در این مسیر گام بردارند.

وی بیان کرد: روحانیون باید با استفاده از یافته های علمی و تولیدات پژوهش محور پاسخگویی به شبهات دینی و مسایل جدید را در کانون توجه خود قرار داده و تلاش کنند این نیازها را برطرف کنند.

حجت الاسلام رفیعی اظهارداشت: آموزش مانند گذرگاهی است که افراد جامعه با استفاده از آن می توانند بایافته های دانشمندان در عرصه های مختلف با علوم و فنون آشنا شده و در مسیر تعالی گام بردارند.

وی بیان کرد: روش تدریس پژوهش محور می تواند زمینه لازم را برای رشد و شکوفایی دانش و تولید و نوآوری فراهم کرده و به پایداری فعالیتهای علمی کمک کند.

حجت الاسلام رفیعی اظهارداشت: نظام های آموزشی خاستگاه تحقیق و پژوهش و زمینه ساز تربیت پژوهشگران نظام های آموزشی است.

وی ادامه داد: نظام آموزشی در کشورهای پیشرفته در مقاطع ابتدایی، عمومی، عالی و تخصصی با گذر از فراز ونشیب های فراوان و آزمون در مراحل و روش های مختلف به جهت گیری های جدیدی رسیده اند که در این راستا به نظر می رسد باید پژوهش محوری را در مدارس علمیه رواج دهیم و با استفاده از توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی به نشاط تدریس بیفزاییم.

در ادامه حجت الاسلام علی عباسی مدیر حوزه علمیه قزوین گفت: یکی از رویکردها وبرنامه های حوزه علمیه در قزوین توجه به پژوهش است و در این مسیر از همه دستاوردهای پژوهشی برای تاثیرگذاری بیشتر استفاده خواهیم کرد.