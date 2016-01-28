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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۲۶

امروز؛

نمایشگاه «پاییز در زمستان» در یزد گشایش یافت

نمایشگاه «پاییز در زمستان» در یزد گشایش یافت

یزدـ نمایشگاهی با عنوان «پاییز در زمستان» در گالری هنرهای معاصر یزد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که عصر امروز در گالری هنرهای معاصر یزد افتتاح شد، آثار مس‌ نگاره‌های حمید بهداد به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه که عنوان «پاییز در زمستان» برای آن انتخاب شده، بیش از ۱۰ اثر این هنرمند جوان به نمایش درآمده است.

نمایشگاه یاد شده، از امروز تا سه‌شنبه، ۱۳ بهمن‌ ماه در ساعات ۱۸ تا ۲۱ آماده میزبانی از عموم علاقمندان است.

گالری هنرهای معاصر یزد در خیابان تیمسار فلاحی، عدالت ۵ واقع شده و هنرمندان جوان استان یزد، آثار خود را در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

کد مطلب 3036227

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