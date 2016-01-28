ضرورت اجرای برنامه های فرهنگی برای مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی عصر پنج شنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان سراب بر لزوم تدوین برنامه ها و راه کارهایی متناسب با شهرستان سراب تاکید کرد و خواستار اقدامات فرهنگی و علمی در این زمینه شد.

فرماندار سراب در ادامه با اشاره به نقش پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با وجود اینکه پلیس و نیروی انتظامی نهایت تلاش خود را در به دام انداختن قاچاقچیان می کند ولی مبارزه با قاچاقچیان نیازمند همکاری ارگان ها و نهادهای دولتی دیگر دخیل در امر مبارزه با قاچاق است.

گرشاسبی با تاکید بر فرهنگ سازی و اعمال روش های پیشگیری ادامه داد: صرفا برخورد قانونی و تند در امر مبارزه با قاچاق کارساز نیست؛ بلکه در این میان آموزش شهروندان و پیشگیری موثرتر از اعمال روشهای فیزیکی است. چرا که تجربه ثابت کرده برخورد فیزیکی مردم را بیشتر به سمت خرید کالاهای قاچاق سوق خواهد داد.

فرماندار سراب اضافه کرد: هر حرکتی در باره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند بررسی تمام جوانب و تبعات آن است، نباید در این مورد به صرف اجرای دستور مبارزه با قاچاق بسنده کرد؛ بلکه با آینده نگری و سنجیدن عواقب امر بهترین رویه و مناسب با وضعیت شهرستان را در پیش گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی، نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراب تصریح کرد: وظیفه اصلی ما مسئولین به عنوان مجریان قانون و دست اندرکاران اجرای قوانین جدا از بحث مبارزه با قاچاق عادت دادن شهروندان به رفتارهای درست و فرهنگ سازی در این زمینه است.

فرماندار سراب با اشاره به وضعیت مساعد شهرستان از لحاظ تامین امنیت و قرارگیری در بین سه شهرستان امن استان گفت: با وجود اینکه در شرایط تحریم شرایط اقتصادی و سیاسی، اجتماعی و... کشور ایجاب می کرد تا رویکرد نرمی در برخورد با قاچاقچیان صورت گیرد ولی با اجرای برجام مطمئنا شرایط تغییر خواهد کرد و نیاز به یک برخورد قانونی قاطعانه و درست دارد.

فرماندار سراب در پایان درباره نحوه برخورد با قانون شکنان افزود: در مواجه با قانون شکنان در مرحله اول تذکر در مرحله دوم جمع آوری اجناس و اگر این دو مورد به نتیجه نرسید معرفی به دستگاه مربوطه سومین رویکرد دستگاه های بازدارنده باید باشد.