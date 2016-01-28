  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۲۶

فرماندار شهرستان سراب تاکید کرد:

ضرورت اجرای برنامه های فرهنگی برای مبارزه با قاچاق کالا

ضرورت اجرای برنامه های فرهنگی برای مبارزه با قاچاق کالا

سراب - فرماندار سراب خواستار ارائه شیوه های جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با شرایط شهرستان سراب شد و گفت: برای مبارزه با عرضه کالای قاچاق نیازمند کار فرهنگی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی عصر پنج شنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز  شهرستان سراب بر لزوم تدوین برنامه ها و راه کارهایی متناسب با شهرستان سراب تاکید کرد و خواستار اقدامات فرهنگی و علمی در این زمینه شد.

فرماندار سراب در ادامه با اشاره به نقش پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با وجود اینکه پلیس و نیروی انتظامی نهایت تلاش خود را در به دام انداختن قاچاقچیان می کند ولی مبارزه با قاچاقچیان نیازمند همکاری ارگان ها و نهادهای دولتی دیگر دخیل در امر مبارزه با قاچاق است.

گرشاسبی با تاکید بر فرهنگ سازی و اعمال روش های پیشگیری ادامه داد: صرفا برخورد قانونی و تند در امر مبارزه با قاچاق کارساز نیست؛ بلکه در این میان آموزش شهروندان و پیشگیری موثرتر از اعمال روشهای فیزیکی است. چرا که تجربه ثابت کرده برخورد فیزیکی مردم را بیشتر به سمت خرید کالاهای قاچاق سوق خواهد داد.

فرماندار سراب اضافه کرد: هر حرکتی در باره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند بررسی تمام جوانب و تبعات آن است، نباید در این مورد به صرف اجرای دستور مبارزه با قاچاق بسنده کرد؛ بلکه با آینده نگری و سنجیدن عواقب امر بهترین رویه و مناسب با وضعیت شهرستان را در پیش گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی، نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراب تصریح کرد:  وظیفه اصلی ما مسئولین به عنوان مجریان قانون و دست اندرکاران اجرای قوانین جدا از بحث مبارزه با قاچاق عادت دادن شهروندان به رفتارهای درست و فرهنگ سازی در این زمینه است.

فرماندار سراب با اشاره به وضعیت مساعد شهرستان از لحاظ تامین امنیت و قرارگیری در بین سه شهرستان امن استان گفت: با وجود اینکه در شرایط تحریم شرایط اقتصادی و  سیاسی، اجتماعی و... کشور ایجاب می کرد تا رویکرد نرمی در برخورد با قاچاقچیان صورت گیرد ولی با اجرای برجام مطمئنا شرایط تغییر خواهد کرد و نیاز به یک برخورد قانونی قاطعانه و درست دارد.

فرماندار سراب در پایان درباره نحوه برخورد با قانون شکنان افزود: در مواجه با قانون شکنان در مرحله اول تذکر در مرحله دوم جمع آوری اجناس  و اگر این دو مورد به نتیجه نرسید معرفی به دستگاه مربوطه سومین رویکرد دستگاه های بازدارنده باید باشد.

کد مطلب 3036228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه