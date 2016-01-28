به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد شهید استان اردبیل عصر پنج‌شنبه در جلسه ترویج فرهنگی ایثار و شهادت اردبیل تصریح کرد: همه‌ساله در ۲۲ اسفندماه هم‌زمان با سالروز تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران برنامه‌هایی به‌منظور گرامیداشت روز شهدا اجرا می‌شود.

علی منصور لکورج تصریح کرد: تا قبل از سال ۱۳۹۲ بر اساس نظرسنجی صورت گرفته فقط یک درصد از مردم ایران با این روز آشنا بودند که در پی برنامه‌های سال ۹۲ این آشنایی به میزان ۱۷ درصد افزایش یافت.

وی بابیان اینکه سال گذشته برنامه‌هایی که از ۲۲ بهمن تا ۲۲ اسفند به همین منظور برگزار شد توانست میزان آشنایی مردم را به ۳۵ درصد افزایش دهد و ما با برگزاری برنامه‌هایی در سال جاری نه‌تنها به دنبال بیلان کاری نیستیم بلکه محور برنامه‌ها تبیین فرهنگ ایثار و شهادت است.

مدیرکل بنیاد شهید استان به‌ضرورت بسترسازی و توسعه ظرفیت‌های لازم در رسانه‌ها، حمایت از تولیدات فرهنگی، توانمندسازی جامعه ایثارگری، اولویت دادن به ایثارگران، شناخت نیازهای واقعی، مناسب‌سازی بناها ساختمان‌ها برای استفاده جانبازان و ایثارگران و حمایت قضایی از خانواده شهدا و ایثارگران را از سیاست‌های کلان عنوان کرد.

به گفته لکورج در مدت‌زمان برگزاری برنامه‌های بزرگداشت شهدا فاز اول مرکز فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار به‌منظور استفاده ایثارگران و جانبازان افتتاح خواهد شد.

وی به تشریح و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در این ایام به کمک ائمه جماعات اشاره و اضافه کرد: امسال به‌مانند سال گذشته طرح سپاس(دیدار از خانواده شهدا) به‌صورت گسترده اجرا خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید استان خواستار سخنرانی یکی از فرزندان شهید در شورای اداری استان و برگزاری یکی از جلسات شورای اداری در موزه شهدا شد و افزود: علاوه بر این از ظرفیت صداوسیما و سازمان‌های مردم‌نهاد و ایثارگری استفاده خواهد شد.

لکورج به اجرای برنامه غرص یک نهال برای هر شهید اشاره و با یادآوری اجرای آن در سال گذشته خواستار تکرار این طرح و غرص نهال به تعداد سه هزار و ۴۰۰ شهید استان شد.

به گفته مدیرکل بنیاد شهید استان قرائت زیارت شهدا در موزه شهدا، وصیت‌نامه شهدا در مدارس، پیاده‌روی دور دریاچه شورابیل، ویزیت رایگان در درمانگاه ایثار، مسابقات فرهنگی و ورزشی در مدارس، بازدید از موزه شهدا و بیمارستان ایثار، برگزاری یادواره شهدا و عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.