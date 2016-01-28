جایزه ویژه به «کایه» از گراش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه شب در پایان نخستین جشنواره فیلم کوتاه استان فارس برگزیدگان این جشنواره در دوره هفتم مورد تقدیر قرار گرفتند.

بر اساس رای هیئت داوران جشنواره فیلم کوتاه شیراز متشکل از آرش رصافی، یوسف آفرینی و نادعلی شجاعی در بخش آثار بخش تجربی، لوح تقدیر و جایزه نقدی به فیلم «تایمولوژی» به وحید مباشری و علی لاوری منفرد، لوح تقدیر، جایزه نقدی و تندیس جشنواره به فیلم «غروب، مرگ، شکستن، سکوت» به کارگردانی شیما پورسهم الدین اهدا شد.

در بخش فیلم های انیمیشن به دلیل تعداد اندک آثار لوح تقدیر، جایزه نقدی و تندیس جشنواره به فیلم «کانیبالایز» به بهروز بصیری فرد اهدا شد.

بصیری فرد هنگام دریافت این جایزه، گفت: ۴ سال برای ساخت این فیلم تلاش کردم که تهیه کننده ای پیدا کنم اما در نهایت با همکاری همسرم این کار انجام گرفت.

در بخش مستندهای برتر لوح تقدیر، جایزه نقدی به فیلم «من تهرانی بودم» به سجاد ایمانی از شهرستان نور آباد ممسنی، لوح تقدیر، جایزه نقدی و تندیس جشنواره به فیلم «پدر، مادر علی، رضا و من» به کارگردانی هانیه یوسفیان شیراز اهدا شد.

در بخش داستانی هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز لوح تقدیر، جایزه نقدی به هادی هنرپیشه کارگردان فیلم «آسمان را رها کن»، لوح تقدیر و جایزه نقدی به «ساعت شش» به کارگردانی کیوان محسنی از شهرستان گراش اهدا شد.

هیئت داوران در بخش فیلم نخست بخش داستانی لوح تقدیر، جایزه نقدی و تندیس جشنواره را به عنوان فیلم اول به فیلم «قمارباز» به کریم لک زاده از شیراز اهدا شد.

هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز و نخستین جشنواره فیلم کوتاه استان فارس از ۵ تا ۸ بهمن جاری در سینما فرهنگ برگزار شد.