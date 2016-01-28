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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۴۳

معاون هنری ارشاد فارس خبر داد:

برگزاری جشنواره فیلم فجر از ۱۵ تا ۲۲ بهمن در شیراز

برگزاری جشنواره فیلم فجر از ۱۵ تا ۲۲ بهمن در شیراز

شیراز- معاون هنری ارشاد فارس از برگزاری جشنواره فیلم فجر از ۱۵ تا ۲۲ بهمن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیدبخش پنجشنبه شب در آیین پایانی هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز با اعلام این خبر، گفت: جشنواره فیلم فجر در فارس با نمایش ۱۵ اثر از بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در نیمه سال جاری رویکرد این مجموعه به سمت سینما قرار گرفت، عنوان کرد: با راه اندازی گروه و سینمای هنر و تجربه به عنوان دغدغه اصلی، اهداف کلی محقق شد.

معاون هنری ارشاد فارس حمایت از انجمن های سینما، فیلم و عکس را از اهداف دیگر ارشاد عنوان کرد و افزود: فعالیت های سینمای جوان و انجمن فیلم و عکس فارس در کنار انجم فیلم کوتاه شیراز در راستای یکدیگر با حفظ استقلال هریک است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد در جریان برپایی جشنواره فیلم فجر شیراز کارگردانان و عوامل فیلم ها در جلسات نقد وبررسی فیلم حضور یابند.

کد مطلب 3036239

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