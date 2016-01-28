نفوذ در حکومت پروژه آمریکا است/ مجلس جای آدمهای ساکت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر زارعی شامگاه پنجشنبه در بیست و نهمین گرامی داشت معلم شهید یوسف شالی‌کار که در روستای تسکابن آمل برگزار شد، با تأکید بر اینکه خداوند همه را مورد آزمایش قرار می‌دهد، اذعان داشت: امتحانات الهی با دیگر امتحان‌ها متفاوت است. در امتحان الهی زمان ومکان مشخصی وجود ندارد و همهٔ افراد امتحان مختص خود را دارند.

زارعی با عنوان اینکه اگر در این دنیا لیاقت داشته باشیم به مقامات بسیار بالایی دست خواهیم یافت، افزود: تاریخ را اگر مطالعه کنیم درمی‌یابیم که بزرگان ما در امتحانات مختلفی مورد آزمایش قرار گرفتند.

وی بابیان اینکه انسان‌ها به‌صورت مختلف مورد آزمایش قرار می‌گیرند، ابراز داشت: بعضی از امتحانات به‌صورت جمعی صورت می‌گیرد همانند جبهه‌های جنگ که امام راحل فرمودند جبهه را پرکنید که عده‌ای رفتند وعده‌ای هم به دنبال فرصت‌طلبی بودند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حماسه اسلامی ششم بهمن مردم آمل، گفت: دشمنان قصد داشتند که هر نقطه از کشورمان آشوبی ایجاد کنند ولی مردم آمل در این حماسه که یک امتحان الهی هم محسوب می‌شود سربلند شدند.

زارعی ادامه داد: امام خمینی (ره) با شناختی که نسیت به اسلام، مردم و دشمنان داشت توانست زمینه انقلاب و پیروزی را فراهم سازند و امام راحل در سخنان خود فرموده است: آمریکا دشمن اسلام بوده است.

وی خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی (ره) با شناخت واقعی از دنیا نهضت را با اعتماد مقابل امام و رهبری به ثمر رساندند اما از روز انقلاب آمریکایی‌ها توطئه‌های بسیاری علیه ما صورت دادند و راه شهدا زمانی ادامه‌دار خواهد بود که پرچم نظام اسلامی برافراشته باشد.

زارعی با اعلام اینکه دشمن به روش گذشته دیگر عمل نمی‌کند، گفت: امروز دشمن با چهره جدیدی خودنمایی کرده است.

وی بابیان اینکه در پرونده هسته‌ای آمریکایی راهی جز مذاکره نداشتند، بیان داشت: آمریکایی‌ها تهاجم فرهنگی و جنگ اقتصادی را تحمیل کردند که به نتیجه‌ای نرسیدند و در سال ۸۸ مطمئن بودند به بهانه انتخابات نسخه جمهوری اسلامی پیچیده می‌شود و این فتنه یک امتحان بود وعده‌ای در آن مردود شدند.

این نماینده مجلس با تاکیدبراینکه آمریکا در پسابرجام به دنبال چیز دیگری هستند، ابراز داشتت: تحریم‌ها باید برداشته می‌شد اما آمریکایی‌ها در پسا برجام دنبال چیز دیگری هستند و اگر فکر کنند به ضررشان تمام می‌شود زیر همه‌چیز را می‌زنند.

زارعی نفوذ در حکومت و لایه‌های مهم تصمیم‌گیری از پروژه‌های آمریکا دانست و گفت: در انتخابات باید به وظیفه خود به‌خوبی عمل کنیم چراکه مجلس جای آدم‌های ساکت نیست و باید از حقوق مردم دفاع کرد.