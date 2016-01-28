ژنتیک ۱۶۵ خانواده شهید گمنام در اردبیل آزمایش شد/تائید صحت شهادت

به گزارش خبرنگار مهر، ذکی اله خوشبخت عصر پنج‌شنبه در جلسه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اردبیل تصریح کرد: بعد از دو روز فعالیت شبانه‌روزی به همت سه اکیپ از خانواده‌های ۱۶۵ شهید گمنام آزمایش ژنتیکی به عمل آمد.

وی افزود: این آزمایشات در شهرستان‌های مشگین شهر، خلخال، پارس‌آباد، گرمی و بیمارستان ایثار اردبیل انجام شد تا با نمونه‌های حاصل‌شده دی ان ای شهدا تطبیق داده شود.

مسئول کمیته تفحص شهدای نیروهای مسلح استان با تأکید به اینکه از هر خانواده شهید حداقل دو نفر آزمایش شدند، متذکر شد: بیش از ۲۵۰ نفر تحت آزمایش قرار گرفتند و تنها ۱۵ مورد از خانواده‌های شهدای گمنام در دسترس نبودند.

خوشبخت بابیان اینکه در کل ۱۸۴ شهید گمنام در استان داریم، اضافه کرد: آزمایشات ژنتیک از خانواده‌های باقی‌مانده نیز انجام خواهد شد.

وی بابیان اینکه بر اساس این آزمایشات مشخص خواهد شد که فرد شهید شده و حتی شهدای گمنام اردبیل مشخص خواهند شد، متذکر شد: در ادامه اگر خانواده شهیدی تمایل به جابه‌جایی شهید خود به استان به جهت دفن داشته باشد این درخواست می‌تواند موردبررسی قرار گیرد.

مسئول کمیته تفحص شهدای نیروهای مسلح استان بابیان اینکه بررسی ژنتیک شهدای دفن شده امکان‌پذیر نیست، اضافه کرد: استان اردبیل ۱۹ امین استانی است که این طرح را با مشارکت فعال سپاه و بنیاد شهید اجرا کرده است.

خوشبخت همچنین با یادآوری بمباران اردبیل رد سال ۱۳۶۶ اضافه کرد: متأسفانه آثار این بمباران باقی نماند و به‌عنوان‌مثال خانه پور ابوالقاسم خود یک نمایشگاه جنگ بود که چیزی از آن باقی نماند.

وی دلیل عمده بمباران از سوی دشمن را ایجاد وحشت در بین مردم دانست و تأکید کرد: در آن زمان دشمن با ایجاد وحشت می‌خواست پشتیبانی از جنگ و جبهه را کمرنگ سازد.

وی خواستار مطالعه این واقعه و پرداخت هر چه بیشتر به آن شد و تأکید کرد: کتابی با محوریت این موضوع توسط بنیاد شهید استان تدوین شده است.